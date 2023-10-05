В четверг, 5 октября сербский клуб «Чукарички» на своём поле примет бельгийский клуб «Генк». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете F. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Чукарички» — «Генк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чукарички»

«Чукарички» смазали старт в Лиге конференций, проиграв в первом туре. Бронзовый призер Сербии уступил венгерскому «Ференцварошу» (1:3).

В составе сербского коллектива точным ударом отметился Джордже Иванович, но этого не хватило команде, чтобы добиться положительного исхода.

Коэффициенты матча Чукарички — Генк 1X2Новым игрокам 5.004.301.65Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу конференций

Параллельно «Чукарички» играют в чемпионате Сербии. В 10-м туре бронзовый призер разгромил команду «Спартак Суботица» (3:0).

В турнирной таблице «Чукарички» идут на 4-м месте с 15 набранными очками. Следующий матч в чемпионате команда проведёт в понедельник, 9 октября. Играть «Чукарички» будут дома против ФК «Вождовац».

«Генк»

В чемпионате Бельгии «Генк» провёл матч 9-го тура, сыграв вничью с командой РВДМ 47.

«Генк» — серебряный призёр чемпионата Бельгии. Начал выступление в Лиге чемпионов — самом престижном клубном турнире УЕФА. Но постепенно перебрался Из ЛЧ в Лигу конференций.

В первом туре бельгийцы поделили очки с «Фиорентиной», обменявшись с итальянским клубом голами (2:2). Интересно, что «Генк» дважды пытался догнать соперника по ходу матча. Успешно, в итоге поединок завершился вничью.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры уверены в успех бельгийской команды. На победу «Чукарички» в этом матче можно поставить за 4.80, ничью оценивают в 4.30, а победу «Генка» — за 1.62.

Прогноз: «Чукарички» не будут отсиживаться в обороне в домашней игре с «Генком». Можно ожидать вполне результативного футбола.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.41.

Альтернативный прогноз: Оба клуба успешно играют в линии атаки. Не исключаем, что «Чукарички» и «Генк» забьют друг другу.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.81.