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    Соперники обменяются голами?

    «Чукарички» — «Генк». Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет F, 5 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Чукарички» — «Генк»
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    «Генк»
    В четверг, 5 октября сербский клуб «Чукарички» на своём поле примет бельгийский клуб «Генк». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете F. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Чукарички» — «Генк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 05 Октября 2023 года
    Чукарички
  • Белград
    •  Чукарички 22:00 Генк Генк
  • Лига конференций. Группа F
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    «Чукарички»

    «Чукарички» смазали старт в Лиге конференций, проиграв в первом туре. Бронзовый призер Сербии уступил венгерскому «Ференцварошу» (1:3).

    В составе сербского коллектива точным ударом отметился Джордже Иванович, но этого не хватило команде, чтобы добиться положительного исхода.

    Коэффициенты матча Чукарички — Генк

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    Параллельно «Чукарички» играют в чемпионате Сербии. В 10-м туре бронзовый призер разгромил команду «Спартак Суботица» (3:0).

    В турнирной таблице «Чукарички» идут на 4-м месте с 15 набранными очками. Следующий матч в чемпионате команда проведёт в понедельник, 9 октября. Играть «Чукарички» будут дома против ФК «Вождовац».

    «Генк»

    В чемпионате Бельгии «Генк» провёл матч 9-го тура, сыграв вничью с командой РВДМ 47.

    «Генк» — серебряный призёр чемпионата Бельгии. Начал выступление в Лиге чемпионов — самом престижном клубном турнире УЕФА. Но постепенно перебрался Из ЛЧ в Лигу конференций.

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    • В первом туре бельгийцы поделили очки с «Фиорентиной», обменявшись с итальянским клубом голами (2:2). Интересно, что «Генк» дважды пытался догнать соперника по ходу матча. Успешно, в итоге поединок завершился вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры уверены в успех бельгийской команды. На победу «Чукарички» в этом матче можно поставить за 4.80, ничью оценивают в 4.30, а победу «Генка» — за 1.62.

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    Прогноз: «Чукарички» не будут отсиживаться в обороне в домашней игре с «Генком». Можно ожидать вполне результативного футбола.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.41.

    Альтернативный прогноз: Оба клуба успешно играют в линии атаки. Не исключаем, что «Чукарички» и «Генк» забьют друг другу.

    Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.81.

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    «Чукарички» — «Генк»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. Соперники обменяются голами?
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