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    Смогут ли «Лас-Пальмас» и «Сельта» выявить сильнейшего?

    «Лас-Пальмас» — «Сельта». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Примера, 2 октября 2023 года

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    «Сельта»
    «Лас-Пальмас» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 8-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 2-го октября, начало — в 22:00 мск. «Лас-Пальмас» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Октября 2023 года
    Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 22:00 Сельта Сельта
  • Виго
    •

    «Лас-Пальмас»

    Команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария не очень хорошо выступает в первом сезоне после выхода в Примеру. «Желто-синие» за семь игр смогли добыть только одну победу, дважды сыграли вничью и пять раз проиграли.

    В итоге в настоящий момент «Лас-Пальмас» имеет в своем активе только пять очков. Коллектив расположился в зоне вылета, на восемнадцатой строчке в турнирной таблице. Правда, плотность там очень большая и любая победа сможет поднять команду сразу в середину таблицы.

    Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Сельта

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    В последней игре подопечные Хавьера Гарсии Пимьенты на выезде уступили мадридскому «Реалу» (0:2), а перед этим была домашняя (первая в сезоне) победа над «Гранадой» (1:0). Перед этим команда в гостях проиграла «Севилье» (0:1).

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    В прошлом сезоне «Лас-Пальмас» стал вторым в Сегунде и повысился в классе. Коллектив смог набрать 72 очка в 42 матчах и пропустил вперед только «Гранаду», по дополнительным показателям обойдя «Леванте».

    «Сельта»

    Коллектив из Виго также отвратительно стартовал в новом сезоне. За семь матчей «кельты» смогли добыть только одну победу, дважды сыграли вничью и четыре раза проиграли. Они семь раз поразили ворота соперника и целых одиннадцать раз пропустили в свои.

    В итоге «небесные» имеют в своем активе только пять очков. Они расположились на семнадцатой строчке и только по дополнительным показателям опережают своего соперника. Думается, что для «бело-голубых» этот сезон будет очень сложным.

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  • Вчера

    • В последней игре «Сельта» в родных стенах сыграла вничью с «Алавесом» (1:1), а до этого были поражения — гостевое от «Барселоны» (2:3) и домашнее от «Мальорки» (0:1). Только перед этим подопечные Рафаэля Бенитеса смогли на выезде переиграть «Альмерию».

    В прошлом сезоне «Сельту» можно было назвать середняком лиги, однако в итоге она спаслась только в последнем туре благодаря победе над «Барселоной» (2:1). Она набрала 43 пункта и финишировала на тринадцатой строчке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лас-Пальмаса» предлагают поставить за 2.75.

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    На викторию «Сельты» дают 2.80, ничья оценена в 3.20.

    Наши прогноз и ставка — ничья примерно равных команд.

    Также поставим на то, что обе команды смогут забить хотя бы по одному мячу.

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    «Лас-Пальмас» — «Сельта»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Лас-Пальмас» и «Сельта» выявить сильнейшего?
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