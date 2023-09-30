«Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 30-го сентября, начало — в 17:00 мск. «Ньюкасл» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Сороки» провалили старт чемпионата Англии, но сейчас поднимаются. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

А вот забивает «Ньюкасл» исправно. В шести поединках игроки команды настреляли уже 16 мячей в ворота соперников.

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На прошлой неделе клуб стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов, где сыграл вничью с «Миланом» (0:0) в гостях. А на этой неделе ему удалось дома выбить из Кубка Лиги «Манчестер Сити» (1:0).

Все прогнозы на АПЛ

На сегодня у коллектив беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, так что хозяева — явный фаворит игры.

«Бернли»

Команда начала чемпионат откровенно неудачно. «Бернли» сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав лишь одно очко в пяти матчах.

Ее главным бичом является крайне слабый уровень реализации. «Кларетовые» в пяти поединках отличились всего лишь 4 результативными выстрелами.

На этой неделе клубу удалось выйти в 1/8 финала Кубка английской Лиги. На выезде он разгромил «Солфорд Сити» (4:0).

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива, которая остановилась на отметке в три поединка, так что он явно не фаворит грядущей встречи.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ньюкасл», коэффициент на победу которого равен 1,32. Успех «Бернли» оценивается в 9,38, ничья — в 5,67.

В четырех последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,87.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,41, поскольку в трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.