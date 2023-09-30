«Ньюкасл»
«Сороки» провалили старт чемпионата Англии, но сейчас поднимаются. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице.
А вот забивает «Ньюкасл» исправно. В шести поединках игроки команды настреляли уже 16 мячей в ворота соперников.
Коэффициенты матча Ньюкасл — Бёрнли
На прошлой неделе клуб стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов, где сыграл вничью с «Миланом» (0:0) в гостях. А на этой неделе ему удалось дома выбить из Кубка Лиги «Манчестер Сити» (1:0).
На сегодня у коллектив беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, так что хозяева — явный фаворит игры.
«Бернли»
Команда начала чемпионат откровенно неудачно. «Бернли» сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав лишь одно очко в пяти матчах.
Ее главным бичом является крайне слабый уровень реализации. «Кларетовые» в пяти поединках отличились всего лишь 4 результативными выстрелами.
На этой неделе клубу удалось выйти в 1/8 финала Кубка английской Лиги. На выезде он разгромил «Солфорд Сити» (4:0).
Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива, которая остановилась на отметке в три поединка, так что он явно не фаворит грядущей встречи.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Ньюкасл», коэффициент на победу которого равен 1,32. Успех «Бернли» оценивается в 9,38, ничья — в 5,67.
В четырех последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,87.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,41, поскольку в трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.