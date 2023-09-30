ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Айван ТоуниРаскошеливайся, «Арсенал»! «Канонирам» надо потратиться, чтобы обойти «Челси» в борьбе за Тоуни «Аякс» провалил старт сезонаКризис в «Аяксе». Амстердамский клуб проваливает старт нового сезона Гарри КейнТри гола, но не хет-трик. Как традиции Бундеслиги лишили Кейна достижения
    Все новости спорта

    «Ньюкасл» подтянется к зоне еврокубков?

    «Ньюкасл» — «Бернли». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, английская Премьер-лига, 30 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ньюкасл Прогнозы на Бернли Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Бернли»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ньюкасл» не проигрывает четыре матча кряду
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 30-го сентября, начало — в 17:00 мск. «Ньюкасл» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Сентября 2023 года
    Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 17:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
    •

    «Ньюкасл»

    «Сороки» провалили старт чемпионата Англии, но сейчас поднимаются. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

    А вот забивает «Ньюкасл» исправно. В шести поединках игроки команды настреляли уже 16 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Бёрнли

    1X2Новым игрокам
  • 1.325.709.50Бонус$9500
    •

    На прошлой неделе клуб стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов, где сыграл вничью с «Миланом» (0:0) в гостях. А на этой неделе ему удалось дома выбить из Кубка Лиги «Манчестер Сити» (1:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    На сегодня у коллектив беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, так что хозяева — явный фаворит игры.

    «Бернли»

    Команда начала чемпионат откровенно неудачно. «Бернли» сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав лишь одно очко в пяти матчах.

    Ее главным бичом является крайне слабый уровень реализации. «Кларетовые» в пяти поединках отличились всего лишь 4 результативными выстрелами.

  • Раскошеливайся, «Арсенал»! «Канонирам» надо потратиться, чтобы обойти «Челси» в борьбе за Тоуни
  • Зимой команда Микеля Артеты может значительно усилить свою атаку — если хорошо заплатит
  • Вчера

    • На этой неделе клубу удалось выйти в 1/8 финала Кубка английской Лиги. На выезде он разгромил «Солфорд Сити» (4:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива, которая остановилась на отметке в три поединка, так что он явно не фаворит грядущей встречи.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ньюкасл», коэффициент на победу которого равен 1,32. Успех «Бернли» оценивается в 9,38, ничья — в 5,67.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В четырех последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,87.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,41, поскольку в трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.06
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Свентек — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Эванс — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хачанов — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Штруфф — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Алькарас — Ханфман
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рублев — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Руне — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Харри — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Касаткина — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ньюкасл» — «Бернли»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» подтянется к зоне еврокубков?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры