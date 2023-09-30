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    ЦСКА прервет серию неудач

    ЦСКА — «Балтика». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, РПЛ, 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Балтика»
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    Владимир Федотов
    ЦСКА сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 30-го сентября, начало — в 19:00 мск. ЦСКА — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Сентября 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    ЦСКА

    ЦСКА начал сезон матчем за Суперкубок России против питерского «Зенита», где уступил в серии пенальти (0:0, 4:5), не сумев завоевать столь нужный трофей. В чемпионате страны команда из Москвы одержала три победы, четыре раза сыграла вничью и два раза уступила.

    В настоящий момент ЦСКА имеет в своем активе тринадцать очков и занимает только девятое место в турнирной таблице. Москвичи уже на целых восемь пунктов отстают от лидирующего «Краснодара». Столичный коллектив смог 19 раз поразить ворота соперника и 15 раз пропустил в свои.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Балтика

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    Также столичная команда провела четыре матча Кубка страны, одержав три победы и один раз проиграв. В настоящий момент «армейцы» имеют в своем активе семь очков и идут вторыми в своем квартете, отставая на один балл от лидирующего «Оренбурга».

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    Подопечные Владимира Федотова не могут выиграть в чемпионате страны уже на протяжении пяти матчей. За это время «армейцы» сыграли вничью с «Ростовом» (3:3), «Крыльями Советов» (2:2), «Зенитом» (1:1) и «Оренбургом» (1:1), а также проиграли «Динамо» (1:2). Лишь перед этим они выиграли у «Сочи» (3:1).

    «Балтика»

    Калининградская команда не лучшим образом стартовала в новом сезоне российской Премьер-лиги. В настоящий момент в активе калининградцев всего две победы, один ничейный результат и пять поражений. «Балтийцы» смогли забить только девять мячей, а пропустили в свои целых пятнадцать.

    В итоге подопечные Сергея Игнашевича имеют в своем активе семь очков после девяти матчей и занимают только четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, располагаясь в зоне стыковых матчей. Они на один пункт отстают от «Оренбурга» и на столько же опережают «Сочи».

    Что касается поединков Кубка России, то тут «бело-синие» чувствуют себя уверенно. После четырех сыгранных матчей «Балтика» имеет в своем активе девять очков и находятся на первом месте в турнирной таблице своей группы, в которой также есть «Зенит», «Ахмат» и «Крылья Советов».

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    • В последней игре «Балтика» в родных стенах переиграла «Ахмат» (1:0), а до этого была также домашняя ничья с «Ростовом» (2:2) и гостевые поражения от «Локомотива» (2:3) и «Крыльев Советов» (1:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА предлагают поставить за 1.70.

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    На викторию «Балтики» дают 4.80, ничья оценена в 3.90.

    Сделаем ставку на то, что ЦСКА сможет добыть победу.

    Также поставим на то, что обе команды в этой игре смогут забить.

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    ЦСКА — «Балтика»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. ЦСКА прервет серию неудач
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