ЦСКА сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 30-го сентября, начало — в 19:00 мск. ЦСКА — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

ЦСКА начал сезон матчем за Суперкубок России против питерского «Зенита», где уступил в серии пенальти (0:0, 4:5), не сумев завоевать столь нужный трофей. В чемпионате страны команда из Москвы одержала три победы, четыре раза сыграла вничью и два раза уступила.

В настоящий момент ЦСКА имеет в своем активе тринадцать очков и занимает только девятое место в турнирной таблице. Москвичи уже на целых восемь пунктов отстают от лидирующего «Краснодара». Столичный коллектив смог 19 раз поразить ворота соперника и 15 раз пропустил в свои.

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Также столичная команда провела четыре матча Кубка страны, одержав три победы и один раз проиграв. В настоящий момент «армейцы» имеют в своем активе семь очков и идут вторыми в своем квартете, отставая на один балл от лидирующего «Оренбурга».

Все прогнозы на РПЛ

Подопечные Владимира Федотова не могут выиграть в чемпионате страны уже на протяжении пяти матчей. За это время «армейцы» сыграли вничью с «Ростовом» (3:3), «Крыльями Советов» (2:2), «Зенитом» (1:1) и «Оренбургом» (1:1), а также проиграли «Динамо» (1:2). Лишь перед этим они выиграли у «Сочи» (3:1).

«Балтика»

Калининградская команда не лучшим образом стартовала в новом сезоне российской Премьер-лиги. В настоящий момент в активе калининградцев всего две победы, один ничейный результат и пять поражений. «Балтийцы» смогли забить только девять мячей, а пропустили в свои целых пятнадцать.

В итоге подопечные Сергея Игнашевича имеют в своем активе семь очков после девяти матчей и занимают только четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, располагаясь в зоне стыковых матчей. Они на один пункт отстают от «Оренбурга» и на столько же опережают «Сочи».

Что касается поединков Кубка России, то тут «бело-синие» чувствуют себя уверенно. После четырех сыгранных матчей «Балтика» имеет в своем активе девять очков и находятся на первом месте в турнирной таблице своей группы, в которой также есть «Зенит», «Ахмат» и «Крылья Советов».

В последней игре «Балтика» в родных стенах переиграла «Ахмат» (1:0), а до этого была также домашняя ничья с «Ростовом» (2:2) и гостевые поражения от «Локомотива» (2:3) и «Крыльев Советов» (1:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА предлагают поставить за 1.70.

На викторию «Балтики» дают 4.80, ничья оценена в 3.90.

Сделаем ставку на то, что ЦСКА сможет добыть победу.

Также поставим на то, что обе команды в этой игре смогут забить.