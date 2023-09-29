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    «Карабах» обеспечит голепад

    «Карабах» — «Сумгаит». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, чемпионат Азербайджана, 29 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Сумгаит»
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    «Карабах»
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Сумгаитом» в рамках 8-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 19:00 мск. «Карабах» — «Сумгаит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 29 Сентября 2023 года
    Карабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Карабах 19:00 Сумгаит Сумгаит
  • Сумгаит
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    «Карабах»

    Эта команда стартовала в чемпионате не столь мощно. «Карабах» в семи первых турах набрал только 13 очков и сейчас занимает 3 место в таблице.

    Отставание от лидера составляет три очка. Так что команда Гурбана Гурбанова явно намерена этот гандикап как можно скорее ликвидировать.

    В предыдущем туре чемпионата «Карабах» разжился очередными тремя очками. Агдамцы сломили сопротивление «Габалы» (2:1).

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    Удачно стартовали агдамцы и в Лиге Европы. Дома команда Гурбанова с минимальным счетом переиграла норвежский «Мольде».

    «Карабах» наверняка будет активно атаковать. Команда явно превосходит соперника в классе, что и продемонстрирует на деле.

    «Сумгаит»

    Эта команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы. А вот гандикап от аутсайдера составляет 4 очка.

    Главной проблемой «Сумгаита» является слабая реализация. В шести стартовых поединках чемпионата удалось отличиться всего 7 раз.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сумгаит» дома не сумел переиграть «Туран» (0:0).

    До того команда уступила «Зире» (0:1). Да и действующая серия без забитых мячей составляет уже три матча.

    Тем не менее, «Сумгаит» будет стремиться зацепиться за очки. К слову, в последней очной встрече команда одолела агдамцев (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Карабаха» предлагают — 1.28.

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    На викторию «Сумгаита» дают — 8.51, ничья оценена — в 5.96.

    «Карабах» мотивирован догнать лидера, а значит, будет максимально активно атаковать.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.11.

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    «Карабах» — «Сумгаит»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на футбол. «Карабах» обеспечит голепад
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