«Карабах» сыграет на своем поле с «Сумгаитом» в рамках 8-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 19:00 мск. «Карабах» — «Сумгаит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

Эта команда стартовала в чемпионате не столь мощно. «Карабах» в семи первых турах набрал только 13 очков и сейчас занимает 3 место в таблице.

Отставание от лидера составляет три очка. Так что команда Гурбана Гурбанова явно намерена этот гандикап как можно скорее ликвидировать.

В предыдущем туре чемпионата «Карабах» разжился очередными тремя очками. Агдамцы сломили сопротивление «Габалы» (2:1).

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Удачно стартовали агдамцы и в Лиге Европы. Дома команда Гурбанова с минимальным счетом переиграла норвежский «Мольде».

«Карабах» наверняка будет активно атаковать. Команда явно превосходит соперника в классе, что и продемонстрирует на деле.

«Сумгаит»

Эта команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы. А вот гандикап от аутсайдера составляет 4 очка.

Главной проблемой «Сумгаита» является слабая реализация. В шести стартовых поединках чемпионата удалось отличиться всего 7 раз.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сумгаит» дома не сумел переиграть «Туран» (0:0).

До того команда уступила «Зире» (0:1). Да и действующая серия без забитых мячей составляет уже три матча.

Тем не менее, «Сумгаит» будет стремиться зацепиться за очки. К слову, в последней очной встрече команда одолела агдамцев (2:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Карабаха» предлагают — 1.28.

На викторию «Сумгаита» дают — 8.51, ничья оценена — в 5.96.

«Карабах» мотивирован догнать лидера , а значит, будет максимально активно атаковать.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.11.