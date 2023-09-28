2DROTS сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 1/4 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 16:30 мск. 2DROTS — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

2DROTS

Эта команда в нынешнем розыгрыше Кубка России прошла уже три раунда. К слову, вряд ли для кого-то это стало какой-то сенсацией.

2DROTS имеет довольно надежные тылы. В трех кубковых поединках пропущен все один мяч, а вот забито уже 7.

Коэффициенты матча 2Drots — Химки 1X2Новым игрокам 4.903.951.68Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела успешно. 2DROTS уверенно переиграл кировское «Динамо» (2:0).

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Представитель Медиалиги явно будет максимально мотивирован на матч с полпредом первого дивизиона. Так что дать бой сопернику хозяева точно постараются.

В этом матче 2DROTS явно не собирается отсиживаться в обороне. Свои шансы у ворот соперника хозяева точно создадут.

«Химки»

Эта команда сражается за возвращение в РПЛ. Вот только на текущий момент «Химки» занимают лишь 7 место в таблице.

В 11 поединках первенства команда Андрея Талалаева забила 13 мячей. При этом в свои ворота пропущено на мяч меньше.

В минувшем туре первенства «Химки» добыли три очка. Дома подопечные Талалаева разделались с «Ленинградцем» (2:1).

До того «Химки» уступили в Хабаровске (1:3). Так что стабильности в игре команды нет и в первом приближении…

Владикавказцы на голову сильнее представителя Медиалиги. Химчане наверняка будут активно и максимально агрессивно атаковать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Химок» предлагают — 1.72.

На викторию 2DROTS дают — 4.82, ничья оценена — в 4.42.

«Химки» наверняка постараются быстро взломать оборонительные порядки соперника.

Наш прогноз — Победа «Химок» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.43.