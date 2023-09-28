2DROTS
Эта команда в нынешнем розыгрыше Кубка России прошла уже три раунда. К слову, вряд ли для кого-то это стало какой-то сенсацией.
2DROTS имеет довольно надежные тылы. В трех кубковых поединках пропущен все один мяч, а вот забито уже 7.
Коэффициенты матча 2Drots — Химки
Свой последний поединок команда провела успешно. 2DROTS уверенно переиграл кировское «Динамо» (2:0).
Представитель Медиалиги явно будет максимально мотивирован на матч с полпредом первого дивизиона. Так что дать бой сопернику хозяева точно постараются.
В этом матче 2DROTS явно не собирается отсиживаться в обороне. Свои шансы у ворот соперника хозяева точно создадут.
«Химки»
Эта команда сражается за возвращение в РПЛ. Вот только на текущий момент «Химки» занимают лишь 7 место в таблице.
В 11 поединках первенства команда Андрея Талалаева забила 13 мячей. При этом в свои ворота пропущено на мяч меньше.
В минувшем туре первенства «Химки» добыли три очка. Дома подопечные Талалаева разделались с «Ленинградцем» (2:1).
До того «Химки» уступили в Хабаровске (1:3). Так что стабильности в игре команды нет и в первом приближении…
Владикавказцы на голову сильнее представителя Медиалиги. Химчане наверняка будут активно и максимально агрессивно атаковать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Химок» предлагают — 1.72.
На викторию 2DROTS дают — 4.82, ничья оценена — в 4.42.
«Химки» наверняка
Наш прогноз — Победа «Химок» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.43.