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    Химчане быстро разберутся с представителем Медиалиги

    2DROTS — «Химки». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Кубок России, 28 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на 2DROTS — «Химки»
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    Андрей Талалаев
    2DROTS сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 1/4 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 16:30 мск. 2DROTS — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 28 Сентября 2023 года
    2Drots
  • Москва
    •  2Drots 16:30 Химки Химки
  • Московская область
    •

    2DROTS

    Эта команда в нынешнем розыгрыше Кубка России прошла уже три раунда. К слову, вряд ли для кого-то это стало какой-то сенсацией.

    2DROTS имеет довольно надежные тылы. В трех кубковых поединках пропущен все один мяч, а вот забито уже 7.

    Коэффициенты матча 2Drots — Химки

    1X2Новым игрокам
  • 4.903.951.68Бонус$9500
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    Свой последний поединок команда провела успешно. 2DROTS уверенно переиграл кировское «Динамо» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Представитель Медиалиги явно будет максимально мотивирован на матч с полпредом первого дивизиона. Так что дать бой сопернику хозяева точно постараются.

    В этом матче 2DROTS явно не собирается отсиживаться в обороне. Свои шансы у ворот соперника хозяева точно создадут.

    «Химки»

    Эта команда сражается за возвращение в РПЛ. Вот только на текущий момент «Химки» занимают лишь 7 место в таблице.

    В 11 поединках первенства команда Андрея Талалаева забила 13 мячей. При этом в свои ворота пропущено на мяч меньше.

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  • Вчера

    • В минувшем туре первенства «Химки» добыли три очка. Дома подопечные Талалаева разделались с «Ленинградцем» (2:1).

    До того «Химки» уступили в Хабаровске (1:3). Так что стабильности в игре команды нет и в первом приближении…

    Владикавказцы на голову сильнее представителя Медиалиги. Химчане наверняка будут активно и максимально агрессивно атаковать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Химок» предлагают — 1.72.

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    На викторию 2DROTS дают — 4.82, ничья оценена — в 4.42.

    «Химки» наверняка постараются быстро взломать оборонительные порядки соперника.

    Наш прогноз — Победа «Химок» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.43.

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    2DROTS — «Химки»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 28.09.2023. Прогнозы на футбол. Химчане быстро разберутся с представителем Медиалиги
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