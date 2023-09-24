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    Поднимется ли «Наполи» в зону Лиги чемпионов?

    «Болонья» — «Наполи». Ставка (к. 2.03) и прогноз на чемпионат Италии 24 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Наполи»
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    «Наполи» — фаворит матча
    «Болонья» сыграет на своем поле против «Наполи» в пятом туре чемпионата Италии. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 19:00 мск. «Болонья» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Сентября 2023 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 19:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Болонья»

    Команда средне стартовала в новом сезоне. «Красно-синие» проиграли «Милану» (0:2), отобрали очки у «Ювентуса» (1:1), сломили сопротивление «Кальяри» (2:1) и разошлись миром с «Вероной» (0:0).

    Таким образом, «Болонья» имеет в своем активе пять пунктов и разместилась на 11-й строчке в турнирной таблице. «Борзые» смогли три раза поразить ворота вратарей соперника, а из своих ворот четыре раза доставали мяч.

    Коэффициенты матча Болонья — Наполи

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    «Фельсинеи» взяли победный старт в Кубке Италии. В стартовом раунде «Болонья» на своем стадионе уверенно разобралась с «Чезеной» (2:0). Также команда во время паузы на матчи сборных провела товарищеский матч с «Реджаной» и сыграла вничью (2:2).

    Все прогнозы на Серию А

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при одной победе и трех ничьих, так что он способен отобрать очки у фаворита.

    «Наполи»

    «Наполи» в прошлом сезоне после 33-летнего перерыва смог наконец-то выиграть чемпионат Италии. Причем золото было добыто задолго до финиша первенства.

    Напомним, что после чемпионства «адзурри» покинул главный тренер Лучано Спаллетти — его заменил Руди Гарсия. Под его руководством они занимают 6-е место с отставанием в два очка от зоны Лиги чемпионов.

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    • Также клуб стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов. В стартовом туре группового раунда он обыграл на выезде португальскую «Брагу» (2:1).

    В 14 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при 10 победах и трех ничьих, так что гости остаются фаворитом игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 2,03. Успех «Болоньи» оценивается в 3,64, ничья — в 3,66.

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    В семи из девяти последних матчей гости победили.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Наполи» выиграет за 2,03.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,83, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Болонья» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Наполи» в зону Лиги чемпионов?
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