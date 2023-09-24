«Болонья»
Команда средне стартовала в новом сезоне. «Красно-синие» проиграли «Милану» (0:2), отобрали очки у «Ювентуса» (1:1), сломили сопротивление «Кальяри» (2:1) и разошлись миром с «Вероной» (0:0).
Таким образом, «Болонья» имеет в своем активе пять пунктов и разместилась на 11-й строчке в турнирной таблице. «Борзые» смогли три раза поразить ворота вратарей соперника, а из своих ворот четыре раза доставали мяч.
Коэффициенты матча Болонья — Наполи
«Фельсинеи» взяли победный старт в Кубке Италии. В стартовом раунде «Болонья» на своем стадионе уверенно разобралась с «Чезеной» (2:0). Также команда во время паузы на матчи сборных провела товарищеский матч с «Реджаной» и сыграла вничью (2:2).
В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при одной победе и трех ничьих, так что он способен отобрать очки у фаворита.
«Наполи»
«Наполи» в прошлом сезоне после 33-летнего перерыва смог наконец-то выиграть чемпионат Италии. Причем золото было добыто задолго до финиша первенства.
Напомним, что после чемпионства «адзурри» покинул главный тренер Лучано Спаллетти — его заменил Руди Гарсия. Под его руководством они занимают 6-е место с отставанием в два очка от зоны Лиги чемпионов.
Также клуб стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов. В стартовом туре группового раунда он обыграл на выезде португальскую «Брагу» (2:1).
В 14 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при 10 победах и трех ничьих, так что гости остаются фаворитом игры.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 2,03. Успех «Болоньи» оценивается в 3,64, ничья — в 3,66.
В семи из девяти последних матчей гости победили.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Наполи» выиграет за 2,03.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,83, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.