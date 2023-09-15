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    Сможет ли «Аль-Хиляль» добыть разгромную победу?

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Рияд». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 15 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Рияд»
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    Александар Митрович
    «Аль-Хиляль» сыграет на своем поле с «Аль-Риядом» в рамках 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 21:00 мск. «Аль-Хиляль» — «Аль-Рияд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 15 Сентября 2023 года
    Аль-Хилаль
  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хилаль 21:00 Al Riyadh Al Riyadh
  • Саудовская Аравия. Про-Лига
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    «Аль-Хиляль»

    Эта команда выдала весьма многообещающий старт. «Аль-Хиляль» сейчас занимает 1 место, набрав в 5 матчах 13 очков.

    Вот и с атакой у команды дела складываются весьма неплохо. В 5 сыгранных матчах удалось отличиться 14 раз.

    В предыдущем туре чемпионата «Аль-Хиляль» добыл очередные три очка. Команда перестреляла «Аль-Иттихад» (4:3).

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    В составе команды стоит выделить форварда Александра Митровича. Серб в прошедшем поединке оформил хет-трик.

    «Аль-Хиляль» наверняка будет активно атаковать. Потрясающий состав и отличная форма лидеров помогут команде победить.

    «Аль-Рияд»

    Эта команда также сражается за выживание в элите. Причем сейчас «Аль-Рияд» находится на 15 месте, имея 4 очка в активе.

    Интересно, что команда явно не преуспевает в атаке. В 5 сыгранных матчах забито всего лишь три мяча.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Рияд» дома с минимальным счетом уступил «Аль-Ахдуду».

    А вот до того команда по всем статьям уступила «Аль-Раеду» (0:3). Да и вообще, серия из трех коллизий кряду позитива не прибавляет.

    И уж точно «Аль-Рияд» постарается дать бой лидеру. Вот только собственные проблемы в игре помешают этому.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 1.11.

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    На викторию «Аль-Рияда» дают — 19.00, ничья оценена — в 7.50.

    Хозяева выглядят на две головы сильнее соперника, так что наверняка стоит ожидать от них атакующей активности.

    Наш прогноз — Фора «Аль-Хиляля» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.00.

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    «Аль-Хиляль» — «Аль-Рияд»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 15.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Аль-Хиляль» добыть разгромную победу?
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