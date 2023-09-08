Саудовская Аравия
Сборная этой страны давненько не радует успешными результатами. Саудовская Аравия не вышла из группы на последнем Мундиале.
Саудовская Аравия явно испытывает сложности в организации игры. Аравийцы даже в Азии перестают быть грозной силой.
Коэффициенты матча Саудовская Аравия — Коста-Рика
В своем последнем поединке сауды уступили. В контрольной встрече с Боливией аравийцы проиграли (1:2).
Четыре своих последних матча Саудовская Аравия проиграла. Последняя же виктория пришлась еще на январский матч с Йеменом (0:2).
Коста-Рика
Команда минувшим летом выступала в Золотом кубке КОНКАКАФ. Там костариканцы завершили выступления после первого раунда плей-офф.
В четвертьфинале Коста-Рика потерпела поражение от Мексики (0:2). При этом групповой этап сборная завершила на второй позиции.
Последнюю на сегодня победу она одержала в матче как раз групповой стадии с Мартиникой, который завершился настоящей перестрелкой (6:4).
В семи последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при пяти поражениях и одной ничьей, так что у гостей форма немногим лучше.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом Саудовскую Аравию, коэффициент на победу которой равен 2,18. Успех Коста-Рики оценивается в 3,17, ничья — в 3,27.
В трех последних матчах хозяев поля было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,82, ведь в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника.