8 сентября в товарищеском матче сыграют сборные Саудовской Аравии и Коста-Рики. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Саудовская Аравия — Коста-Рика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саудовская Аравия

Сборная этой страны давненько не радует успешными результатами. Саудовская Аравия не вышла из группы на последнем Мундиале.

Саудовская Аравия явно испытывает сложности в организации игры. Аравийцы даже в Азии перестают быть грозной силой.

Коэффициенты матча Саудовская Аравия — Коста-Рика 1X2Новым игрокам 2.203.353.30Бонус$9500

В своем последнем поединке сауды уступили. В контрольной встрече с Боливией аравийцы проиграли (1:2).

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Четыре своих последних матча Саудовская Аравия проиграла. Последняя же виктория пришлась еще на январский матч с Йеменом (0:2).

Коста-Рика

Команда минувшим летом выступала в Золотом кубке КОНКАКАФ. Там костариканцы завершили выступления после первого раунда плей-офф.

В четвертьфинале Коста-Рика потерпела поражение от Мексики (0:2). При этом групповой этап сборная завершила на второй позиции.

Последнюю на сегодня победу она одержала в матче как раз групповой стадии с Мартиникой, который завершился настоящей перестрелкой (6:4).

В семи последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при пяти поражениях и одной ничьей, так что у гостей форма немногим лучше.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Саудовскую Аравию, коэффициент на победу которой равен 2,18. Успех Коста-Рики оценивается в 3,17, ничья — в 3,27.

В трех последних матчах хозяев поля было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,82, ведь в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника.