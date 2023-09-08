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    Обыграет ли Саудовская Аравия Коста-Рику?

    Саудовская Аравия — Коста-Рика. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Саудовская Аравия — Коста-Рика
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    Саудовская Аравия — фаворит матча
    8 сентября в товарищеском матче сыграют сборные Саудовской Аравии и Коста-Рики. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Саудовская Аравия — Коста-Рика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 08 Сентября 2023 года

    Саудовская Аравия

    Сборная этой страны давненько не радует успешными результатами. Саудовская Аравия не вышла из группы на последнем Мундиале.

    Саудовская Аравия явно испытывает сложности в организации игры. Аравийцы даже в Азии перестают быть грозной силой.

    Коэффициенты матча Саудовская Аравия — Коста-Рика

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    В своем последнем поединке сауды уступили. В контрольной встрече с Боливией аравийцы проиграли (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Четыре своих последних матча Саудовская Аравия проиграла. Последняя же виктория пришлась еще на январский матч с Йеменом (0:2).

    Коста-Рика

    Команда минувшим летом выступала в Золотом кубке КОНКАКАФ. Там костариканцы завершили выступления после первого раунда плей-офф.

    В четвертьфинале Коста-Рика потерпела поражение от Мексики (0:2). При этом групповой этап сборная завершила на второй позиции.

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    • Последнюю на сегодня победу она одержала в матче как раз групповой стадии с Мартиникой, который завершился настоящей перестрелкой (6:4).

    В семи последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при пяти поражениях и одной ничьей, так что у гостей форма немногим лучше.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Саудовскую Аравию, коэффициент на победу которой равен 2,18. Успех Коста-Рики оценивается в 3,17, ничья — в 3,27.

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    В трех последних матчах хозяев поля было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,82, ведь в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника.

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    Саудовская Аравия — Коста-Рика: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.09.2023. Прогнозы на футбол. Обыграет ли Саудовская Аравия Коста-Рику?
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