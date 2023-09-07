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    Вернется ли Черногория к победам?

    Литва — Черногория. Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 7 сентября 2023 года

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    Черногория — фаворит матча
    7 сентября в 5-м туре квалификации Евро-2024 национальная команда Литвы сыграет против сборной Черногории. Игра начнется в 19:00 по мск. Литва — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G 07 Сентября 2023 года
    Литва
  • Вильнюс
    •  Литва 19:00 Черногория Черногория
  • Подгорица
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    Литва

    Эта команда берет очки по большим праздникам. Литовцы проваливают цикл за циклом, иногда проигрывая даже совсем уж скромным оппонентам.

    Вот и квалификацию на Евро Литва начала неудачно. Поражение от сербов стало полностью логичным (2:0).

    Коэффициенты матча Литва — Черногория

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    Правда, уже во втором туре сборная добыла один балл против Болгарии (1:1), но уже в третьем — уступила на выезде Венгрии (0:2). Так что сейчас у нее последнее, 5-е место в группе.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Сейчас у коллектива серия из 13 поединков без побед при 10 поражениях и лишь трех ничьих, так что у хозяев откровенно мало шансов взять три очка.

    Черногория

    Эту команду явно не причислишь к мировым грандам. Между тем, Черногория способна выдать отдельный сильный поединок.

    В официальных поединках Черногория выступает нестабильно. Например, сербам команда уступила со счетом 0:2.

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    • Свой последний поединок в рамках отбора на Евро-2024 команда провела неудачно. Черногория в родных стенах не смогла одолеть венгров (0:0) и занимает 3-е место с четырьмя очками.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка при двух поражениях и одной ничьей, поэтому у гостей есть неплохой шанс вернуться на победную стезю.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Черногорию, коэффициент на победу которой равен 1,81. Успех Литвы оценивается в 4,72, ничья — в 3,52.

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    Хозяева проиграли 10 из 13 последних матчей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Черногория выиграет 1-й тайм и матч за 2,66.

    Еще один вариант ставки — Черногория выиграет за 1,81, ведь гости — явный фаворит матча, но при этом такая ставка дает возможность выиграть в случае невыигрыша гостей к перерыву.

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    Литва — Черногория: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли Черногория к победам?
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