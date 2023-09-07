Литва
Эта команда берет очки по большим праздникам. Литовцы проваливают цикл за циклом, иногда проигрывая даже совсем уж скромным оппонентам.
Вот и квалификацию на Евро Литва начала неудачно. Поражение от сербов стало полностью логичным (2:0).
Коэффициенты матча Литва — Черногория
Правда, уже во втором туре сборная добыла один балл против Болгарии (1:1), но уже в третьем — уступила на выезде Венгрии (0:2). Так что сейчас у нее последнее, 5-е место в группе.
Сейчас у коллектива серия из 13 поединков без побед при 10 поражениях и лишь трех ничьих, так что у хозяев откровенно мало шансов взять три очка.
Черногория
Эту команду явно не причислишь к мировым грандам. Между тем, Черногория способна выдать отдельный сильный поединок.
В официальных поединках Черногория выступает нестабильно. Например, сербам команда уступила со счетом 0:2.
Свой последний поединок в рамках отбора на Евро-2024 команда провела неудачно. Черногория в родных стенах не смогла одолеть венгров (0:0) и занимает 3-е место с четырьмя очками.
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка при двух поражениях и одной ничьей, поэтому у гостей есть неплохой шанс вернуться на победную стезю.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Черногорию, коэффициент на победу которой равен 1,81. Успех Литвы оценивается в 4,72, ничья — в 3,52.
Хозяева проиграли 10 из 13 последних матчей.
Поэтому наши прогноз и ставка — Черногория выиграет 1-й тайм и матч за 2,66.
Еще один вариант ставки — Черногория выиграет за 1,81, ведь гости — явный фаворит матча, но при этом такая ставка дает возможность выиграть в случае невыигрыша гостей к перерыву.