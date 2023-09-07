7 сентября в 5-м туре квалификации Евро-2024 национальная команда Литвы сыграет против сборной Черногории. Игра начнется в 19:00 по мск. Литва — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Литва

Эта команда берет очки по большим праздникам. Литовцы проваливают цикл за циклом, иногда проигрывая даже совсем уж скромным оппонентам.

Вот и квалификацию на Евро Литва начала неудачно. Поражение от сербов стало полностью логичным (2:0).

Коэффициенты матча Литва — Черногория 1X2Новым игрокам 5.603.651.70Бонус$9500

Правда, уже во втором туре сборная добыла один балл против Болгарии (1:1), но уже в третьем — уступила на выезде Венгрии (0:2). Так что сейчас у нее последнее, 5-е место в группе.

Все прогнозы на Евро-2024

Сейчас у коллектива серия из 13 поединков без побед при 10 поражениях и лишь трех ничьих, так что у хозяев откровенно мало шансов взять три очка.

Черногория

Эту команду явно не причислишь к мировым грандам. Между тем, Черногория способна выдать отдельный сильный поединок.

В официальных поединках Черногория выступает нестабильно. Например, сербам команда уступила со счетом 0:2.

Свой последний поединок в рамках отбора на Евро-2024 команда провела неудачно. Черногория в родных стенах не смогла одолеть венгров (0:0) и занимает 3-е место с четырьмя очками.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка при двух поражениях и одной ничьей, поэтому у гостей есть неплохой шанс вернуться на победную стезю.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Черногорию, коэффициент на победу которой равен 1,81. Успех Литвы оценивается в 4,72, ничья — в 3,52.

Хозяева проиграли 10 из 13 последних матчей.

Поэтому наши прогноз и ставка — Черногория выиграет 1-й тайм и матч за 2,66.

Еще один вариант ставки — Черногория выиграет за 1,81, ведь гости — явный фаворит матча, но при этом такая ставка дает возможность выиграть в случае невыигрыша гостей к перерыву.