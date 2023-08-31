АПОЭЛ сыграет на своем поле с «Гентом» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. АПОЭЛ — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АПОЭЛ

Эта команда прекрасно стартовала в своем чемпионате. АПОЭЛ явно будет бороться за самые высокие места.

Киприоты давно считаются крепкой командой. Отметим бразильского форварда Маркиньоса, способного решить вопросы с реализацией.

Коэффициенты матча АПОЭЛ — Гент 1X2Новым игрокам 3.003.402.35Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. АПОЭЛ уверенно переиграл скромный «Закакиу» (2:0).

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В первом поединке с бельгийцами команда потерпела поражение. Киприоты пропустили два сухих мяча.

В родных стенах киприоты явно будут максимально активно атаковать. Ничего другого им уже просто не остается.

«Гент»

Эта команда весьма прилично стартовала в своем чемпионате. «Гент» набрал 10 очков в 4 матчах и занимает 3 место в турнирной таблице.

Главным достоинством команды является неплохая атака. В 4 матчах чемпионата она отличилась 9 забитыми голами.

В предыдущем туре своего чемпионата «Гент» потерял два очка. Дома команда не сумела переиграть «Сент-Трюйден» (2:2).

Очевидно, бельгийцы будут действовать с оглядкой на результат первой встречи. К тому же «Гент» выглядит сильнее соперника в кадровом плане.

Наверняка гости не собираются отсиживаться в тылах. Забивать в составе опытного бельгийского клуба уж точно есть кому.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Гента» предлагают — 2.41.

На викторию АПОЭЛа дают — 2.83, ничья оценена — в 3.46.

Бельгийцы по всем параметрам выглядят сильнее , и уж точно постараются подтвердить свое преимущество.

Наш прогноз — Победа «Гента». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.13.