АПОЭЛ
Эта команда прекрасно стартовала в своем чемпионате. АПОЭЛ явно будет бороться за самые высокие места.
Киприоты давно считаются крепкой командой. Отметим бразильского форварда Маркиньоса, способного решить вопросы с реализацией.
Коэффициенты матча АПОЭЛ — Гент
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. АПОЭЛ уверенно переиграл скромный «Закакиу» (2:0).
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В первом поединке с бельгийцами команда потерпела поражение. Киприоты пропустили два сухих мяча.
В родных стенах киприоты явно будут максимально активно атаковать. Ничего другого им уже просто не остается.
«Гент»
Эта команда весьма прилично стартовала в своем чемпионате. «Гент» набрал 10 очков в 4 матчах и занимает 3 место в турнирной таблице.
Главным достоинством команды является неплохая атака. В 4 матчах чемпионата она отличилась 9 забитыми голами.
В предыдущем туре своего чемпионата «Гент» потерял два очка. Дома команда не сумела переиграть «Сент-Трюйден» (2:2).
Очевидно, бельгийцы будут действовать с оглядкой на результат первой встречи. К тому же «Гент» выглядит сильнее соперника в кадровом плане.
Наверняка гости не собираются отсиживаться в тылах. Забивать в составе опытного бельгийского клуба уж точно есть кому.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Гента» предлагают — 2.41.
На викторию АПОЭЛа дают — 2.83, ничья оценена — в 3.46.
Бельгийцы
Наш прогноз — Победа «Гента». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.13.