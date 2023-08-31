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    АПОЭЛ — «Гент». Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 31 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на АПОЭЛ — «Гент»
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    «Гент»
    АПОЭЛ сыграет на своем поле с «Гентом» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. АПОЭЛ — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Августа 2023 года
    АПОЭЛ
  • Лига конференций. Квалификация
    •  АПОЭЛ 20:00 Гент Гент
  • Лига конференций. Квалификация
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    АПОЭЛ

    Эта команда прекрасно стартовала в своем чемпионате. АПОЭЛ явно будет бороться за самые высокие места.

    Киприоты давно считаются крепкой командой. Отметим бразильского форварда Маркиньоса, способного решить вопросы с реализацией.

    Коэффициенты матча АПОЭЛ — Гент

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  • 3.003.402.35Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. АПОЭЛ уверенно переиграл скромный «Закакиу» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В первом поединке с бельгийцами команда потерпела поражение. Киприоты пропустили два сухих мяча.

    В родных стенах киприоты явно будут максимально активно атаковать. Ничего другого им уже просто не остается.

    «Гент»

    Эта команда весьма прилично стартовала в своем чемпионате. «Гент» набрал 10 очков в 4 матчах и занимает 3 место в турнирной таблице.

    Главным достоинством команды является неплохая атака. В 4 матчах чемпионата она отличилась 9 забитыми голами.

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  • 28/08/2023

    • В предыдущем туре своего чемпионата «Гент» потерял два очка. Дома команда не сумела переиграть «Сент-Трюйден» (2:2).

    Очевидно, бельгийцы будут действовать с оглядкой на результат первой встречи. К тому же «Гент» выглядит сильнее соперника в кадровом плане.

    Наверняка гости не собираются отсиживаться в тылах. Забивать в составе опытного бельгийского клуба уж точно есть кому.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Гента» предлагают — 2.41.

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    На викторию АПОЭЛа дают — 2.83, ничья оценена — в 3.46.

    Бельгийцы по всем параметрам выглядят сильнее, и уж точно постараются подтвердить свое преимущество.

    Наш прогноз — Победа «Гента». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.13.

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    АПОЭЛ — «Гент»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Гент» повторно одолеть киприотов?
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