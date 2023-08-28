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    Три очка для «Торпедо»?

    «Арсенал» Тула — «Торпедо». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, Первая лига, 28 августа 2023 года

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    Игорь Лебеденко
    «Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 августа, начало — в 19:00 мск. «Арсенал» Тула — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Августа 2023 года

    «Арсенал» Тула

    «Канониры» не могут похвастать удачным стартом. «Арсенал» Тула занимает скромное 15 место в турнирной таблице.

    «Арсенал» Тула в 6 матчах набрал всего лишь 6 очков. Да и с реализацией имеются заметные сложности: всего четыре забитых мяча.

    Коэффициенты матча Арсенал Тула — Торпедо

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    В своем последнем поединке «Арсенал» Тула потерял важные очки. Сухая ничья с КАМАЗом явно не обрадовала тренерский штаб.

    Прогнозы на ФНЛ

    Причем до того «Арсенал» Тула уступил новороссийскому «Черноморцу» (1:2). Да и вообще, игра команды вызывает ряд вопросов.

    Наверняка туляки постараются добыть три очка. Тем паче, в команду может вернуться опытнейший Сергей Ткачев.

    «Торпедо»

    «Торпедо» в нынешнем сезоне видится одним из главных фаворитов первой лиги. Вот только данный момент москвичи занимают 7 место.

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 6 матчах первого дивизиона торпедовцы настреляли 7 мячей.

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    • В минувшем туре первенства «Торпедо» разжилось тремя очками. Москвичи с боем одолели «Нефтехимик» (2:1).

    До того команда уступила «Алании» (1:2). Между тем, Пеп Клотет надеется улучшить результаты торпедовцев.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. От торпедовцев ждут прогресса по всем аспектам.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 2.48.

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    На викторию «Арсенала» Тула дают — 2.78, ничья оценена — в 3.20.

    Торпедовцы надеются улучшить свое турнирное положение, к тому же туляки проводят неудачный отрезок.

    Наш прогноз — Победа «Торпедо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.21.

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    «Арсенал» Тула — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Торпедо»?
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