«Арсенал» Тула
«Канониры» не могут похвастать удачным стартом. «Арсенал» Тула занимает скромное 15 место в турнирной таблице.
«Арсенал» Тула в 6 матчах набрал всего лишь 6 очков. Да и с реализацией имеются заметные сложности: всего четыре забитых мяча.
Коэффициенты матча Арсенал Тула — Торпедо
В своем последнем поединке «Арсенал» Тула потерял важные очки. Сухая ничья с КАМАЗом явно не обрадовала тренерский штаб.
Причем до того «Арсенал» Тула уступил новороссийскому «Черноморцу» (1:2). Да и вообще, игра команды вызывает ряд вопросов.
Наверняка туляки постараются добыть три очка. Тем паче, в команду может вернуться опытнейший Сергей Ткачев.
«Торпедо»
«Торпедо» в нынешнем сезоне видится одним из главных фаворитов первой лиги. Вот только данный момент москвичи занимают 7 место.
Главным бичом команды является слабая реализация. В 6 матчах первого дивизиона торпедовцы настреляли 7 мячей.
В минувшем туре первенства «Торпедо» разжилось тремя очками. Москвичи с боем одолели «Нефтехимик» (2:1).
До того команда уступила «Алании» (1:2). Между тем, Пеп Клотет надеется улучшить результаты торпедовцев.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. От торпедовцев ждут прогресса по всем аспектам.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 2.48.
На викторию «Арсенала» Тула дают — 2.78, ничья оценена — в 3.20.
Торпедовцы надеются улучшить свое турнирное положение, к тому же
Наш прогноз — Победа «Торпедо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.21.