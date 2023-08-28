«Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 августа, начало — в 19:00 мск. «Арсенал» Тула — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

«Канониры» не могут похвастать удачным стартом. «Арсенал» Тула занимает скромное 15 место в турнирной таблице.

«Арсенал» Тула в 6 матчах набрал всего лишь 6 очков. Да и с реализацией имеются заметные сложности: всего четыре забитых мяча.

Коэффициенты матча Арсенал Тула — Торпедо 1X2Новым игрокам 3.003.102.50Бонус$9500

В своем последнем поединке «Арсенал» Тула потерял важные очки. Сухая ничья с КАМАЗом явно не обрадовала тренерский штаб.

Прогнозы на ФНЛ

Причем до того «Арсенал» Тула уступил новороссийскому «Черноморцу» (1:2). Да и вообще, игра команды вызывает ряд вопросов.

Наверняка туляки постараются добыть три очка. Тем паче, в команду может вернуться опытнейший Сергей Ткачев.

«Торпедо»

«Торпедо» в нынешнем сезоне видится одним из главных фаворитов первой лиги. Вот только данный момент москвичи занимают 7 место.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 6 матчах первого дивизиона торпедовцы настреляли 7 мячей.

В минувшем туре первенства «Торпедо» разжилось тремя очками. Москвичи с боем одолели «Нефтехимик» (2:1).

До того команда уступила «Алании» (1:2). Между тем, Пеп Клотет надеется улучшить результаты торпедовцев.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. От торпедовцев ждут прогресса по всем аспектам.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 2.48.

На викторию «Арсенала» Тула дают — 2.78, ничья оценена — в 3.20.

Торпедовцы надеются улучшить свое турнирное положение, к тому же туляки проводят неудачный отрезок .

Наш прогноз — Победа «Торпедо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.21.