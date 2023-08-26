«Рубин»
Казанская команда не очень хорошо стартовала в новом сезоне российской Премьер-лиги. В первой игры казанцы в гостях сыграли вничью с московским «Локомотивом» (2:2). Затем дома поделили очки в поединке с «Оренбургом» (1:1).
После этого коллектив из Казани, который еще в прошлом сезоне выступал в Первой лиге, дома крупно уступил «Спартаку» (1:4:) и на выезде разгромно проиграл «Ростову» (0:3). В последней же игре команда из Татарстана смогла добыть первую победу в сезоне, переиграв «Крылья Советов» (2:1).
Коэффициенты матча Рубин — Динамо
В итоге подопечные Рашида Рахимова имеют в своем активе пять очков после пяти матчей и занимают только двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ. Они лишь на один пункт опережают зоны переходных матчей и на два балла — зону прямого вылета.
Что касается поединков Кубка России, то тут казанцы сначала на выезде уступили «Ростову» из Ростова-на-Дону (0:1). После этого «Рубин» на своем поле проиграл с таким же счетом «Локомотиву». Команда находится на последнем месте в турнирной таблице.
«Динамо»
Бело-голубые стартовали в новом сезоне очень плохо. Сначала динамовцы в родных стенах проиграли «Краснодару» (1:3) Затем команда из столицы России сыграла вничью с самарскими «Крылья Советов» (3:3), набрав лишь одно очко в двух стартовых поединках.
После этого московская команда набрала обороты и смогла добыть три победы подряд. Столичный коллектив на выезде сенсационно одолел питерский «Зенит» (3:2), а также в родных стенах разобрался с калининградской «Балтикой» (2:0) и сломил сопротивление московского ЦСКА (2:1).
Сечас в активе команды из Москвы десять очков. Динамовцы располагаются на третьем месте в турнирной таблиц. Подопечные Марцела Лички только на три балла отстают от лидирующих «Краснодара» и «Урала» из Екатеринбурга.
Также «Динамо» провело два матча группового этапа Кубка России. Сначала бело-голубые в серии послематчевых пенальти проиграли «Пари НН» из Нижнего Новгорода (1:1, по пенальти 3:4), а затем в родных стенах взяли верх над «Краснодаром» (4:3) и занимают второе место в своей группе.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Динамо» предлагают поставить за 2.20.
На викторию «Рубина» дают 3.15, ничья оценена в 3.60.
Наши прогноз и ставка — победа «Динамо».
Также сделаем ставку на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.