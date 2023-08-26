ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскийВ ожидании Роке. Вялый старт Левандовского может сгубить сезон «Барсы» Алекс Перейра5 бойцов UFC, обогнавших весь дивизион благодаря одной победе Лионель МессиИскусство мега-сделки. Чтобы подписать Месси или Кейна недостаточно иметь кучу денег
    Все новости спорта

    Сможет ли «Динамо» переиграть «Рубин»?

    «Рубин» — «Динамо». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, чемпионат России, 26 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Рубин Прогнозы на Динамо Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка
    26 августа в Казани в 6-м туре российской Премьер-лиги «Рубин» сыграет с «Динамо» из Москвы. Начало игры — в 17:30 по мск. «Рубин» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Августа 2023 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 17:30 Динамо Динамо
  • Москва
    •

    «Рубин»

    Казанская команда не очень хорошо стартовала в новом сезоне российской Премьер-лиги. В первой игры казанцы в гостях сыграли вничью с московским «Локомотивом» (2:2). Затем дома поделили очки в поединке с «Оренбургом» (1:1).

    После этого коллектив из Казани, который еще в прошлом сезоне выступал в Первой лиге, дома крупно уступил «Спартаку» (1:4:) и на выезде разгромно проиграл «Ростову» (0:3). В последней же игре команда из Татарстана смогла добыть первую победу в сезоне, переиграв «Крылья Советов» (2:1).

    Коэффициенты матча Рубин — Динамо

    1X2Новым игрокам
  • 3.203.602.20Бонус$9500
    •

    В итоге подопечные Рашида Рахимова имеют в своем активе пять очков после пяти матчей и занимают только двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ. Они лишь на один пункт опережают зоны переходных матчей и на два балла — зону прямого вылета.

    Все прогнозы на РПЛ

    Что касается поединков Кубка России, то тут казанцы сначала на выезде уступили «Ростову» из Ростова-на-Дону (0:1). После этого «Рубин» на своем поле проиграл с таким же счетом «Локомотиву». Команда находится на последнем месте в турнирной таблице.

    «Динамо»

    Бело-голубые стартовали в новом сезоне очень плохо. Сначала динамовцы в родных стенах проиграли «Краснодару» (1:3) Затем команда из столицы России сыграла вничью с самарскими «Крылья Советов» (3:3), набрав лишь одно очко в двух стартовых поединках.

    После этого московская команда набрала обороты и смогла добыть три победы подряд. Столичный коллектив на выезде сенсационно одолел питерский «Зенит» (3:2), а также в родных стенах разобрался с калининградской «Балтикой» (2:0) и сломил сопротивление московского ЦСКА (2:1).

    Сечас в активе команды из Москвы десять очков. Динамовцы располагаются на третьем месте в турнирной таблиц. Подопечные Марцела Лички только на три балла отстают от лидирующих «Краснодара» и «Урала» из Екатеринбурга.

  • Искусство мега-сделки. Чтобы подписать Месси или Кейна недостаточно иметь кучу денег
  • Сверхдорогие подписания больше не сводятся к простому согласованию зарплаты и суммы трансфера
  • Вчера

    • Также «Динамо» провело два матча группового этапа Кубка России. Сначала бело-голубые в серии послематчевых пенальти проиграли «Пари НН» из Нижнего Новгорода (1:1, по пенальти 3:4), а затем в родных стенах взяли верх над «Краснодаром» (4:3) и занимают второе место в своей группе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Динамо» предлагают поставить за 2.20.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Рубина» дают 3.15, ничья оценена в 3.60.

    Наши прогноз и ставка — победа «Динамо».

    Также сделаем ставку на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Мария — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Дьере — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Финляндия — Австралия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ангола — Италия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мексика — Черногория
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Латвия — Ливан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Филиппины
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Германия — Япония
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Египет — Литва
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Канада — Франция
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рубин» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Динамо» переиграть «Рубин»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры