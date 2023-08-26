«Дармштадт»
Эта команда явно обречена на битву за выживание. «Дармштадт» только-только вышел в Бундеслигу, но состав у команды скромный.
Плюс ко всему, у команды имеются проблемы с реализацией. Да и с адаптацией в элитном дивизионе просто явно не будет.
Коэффициенты матча Дармштадт 98 — Унион
Вот и стартовый тур чемпионата команде не удался. «Дармштадт» с минимальным счетом уступил «Айнтрахту».
До того команда еще и вылетела из Кубка Германии. Причем «Дармштадт» сенсационно уступил «Хомбургу» (0:3).
«Дармштадт» наверняка постарается добыть первые очки в Бундеслиге. Правда, для этого нужно серьезно прибавлять в атаке.
«Унион»
Эта команда минувший чемпионат провела весьма продуктивно. «Унион» финишировал на высоком 4 месте.
Более того, берлинцы проиграли лишь в 8 матчах из 34. Да и вообще, попадание в зону Лиги чемпионов — уже шикарный результат.
А вот свой предыдущий поединок команда провела сверхпродуктивно. «Унион» выдал потрясающий старт, разбив «Майнц» (4:1).
Хет-триком в том матче отметился Кевин Беренс. Опытный форвард наверняка скажет свое веское слово и в этом матче.
И уж точно «Унион» постарается добыть три очка. Тем паче, оппонента явно не назовешь слишком уж крепким.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Униона» предлагают — 1.97.
На викторию «Дармштадта» дают — 4.19, ничья оценена — в 3.70.
Наш прогноз — Победа «Униона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.