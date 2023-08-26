«Дармштадт» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 2-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 26 августа, начало — в 16:30 мск. «Дармштадт» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дармштадт»

Эта команда явно обречена на битву за выживание. «Дармштадт» только-только вышел в Бундеслигу, но состав у команды скромный.

Плюс ко всему, у команды имеются проблемы с реализацией. Да и с адаптацией в элитном дивизионе просто явно не будет.

Коэффициенты матча Дармштадт 98 — Унион 1X2Новым игрокам 4.153.501.93Бонус$9500

Вот и стартовый тур чемпионата команде не удался. «Дармштадт» с минимальным счетом уступил «Айнтрахту».

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До того команда еще и вылетела из Кубка Германии. Причем «Дармштадт» сенсационно уступил «Хомбургу» (0:3).

«Дармштадт» наверняка постарается добыть первые очки в Бундеслиге. Правда, для этого нужно серьезно прибавлять в атаке.

«Унион»

Эта команда минувший чемпионат провела весьма продуктивно. «Унион» финишировал на высоком 4 месте.

Более того, берлинцы проиграли лишь в 8 матчах из 34. Да и вообще, попадание в зону Лиги чемпионов — уже шикарный результат.

А вот свой предыдущий поединок команда провела сверхпродуктивно. «Унион» выдал потрясающий старт, разбив «Майнц» (4:1).

Хет-триком в том матче отметился Кевин Беренс. Опытный форвард наверняка скажет свое веское слово и в этом матче.

И уж точно «Унион» постарается добыть три очка. Тем паче, оппонента явно не назовешь слишком уж крепким.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Униона» предлагают — 1.97.

На викторию «Дармштадта» дают — 4.19, ничья оценена — в 3.70.

Берлинцы стартовали уж очень мощно , тогда как «Дармштадт» только адаптируется в элите.

Наш прогноз — Победа «Униона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.