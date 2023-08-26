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    «Унион» начнет без прелюдий

    «Дармштадт» — «Унион». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Бундеслига, 26 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Дармштадт» — «Унион»
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    Кевин Беренс
    «Дармштадт» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 2-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 26 августа, начало — в 16:30 мск. «Дармштадт» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Августа 2023 года
    Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
    •  Дармштадт 98 16:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Дармштадт»

    Эта команда явно обречена на битву за выживание. «Дармштадт» только-только вышел в Бундеслигу, но состав у команды скромный.

    Плюс ко всему, у команды имеются проблемы с реализацией. Да и с адаптацией в элитном дивизионе просто явно не будет.

    Коэффициенты матча Дармштадт 98 — Унион

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    Вот и стартовый тур чемпионата команде не удался. «Дармштадт» с минимальным счетом уступил «Айнтрахту».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    До того команда еще и вылетела из Кубка Германии. Причем «Дармштадт» сенсационно уступил «Хомбургу» (0:3).

    «Дармштадт» наверняка постарается добыть первые очки в Бундеслиге. Правда, для этого нужно серьезно прибавлять в атаке.

    «Унион»

    Эта команда минувший чемпионат провела весьма продуктивно. «Унион» финишировал на высоком 4 месте.

    Более того, берлинцы проиграли лишь в 8 матчах из 34. Да и вообще, попадание в зону Лиги чемпионов — уже шикарный результат.

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    • А вот свой предыдущий поединок команда провела сверхпродуктивно. «Унион» выдал потрясающий старт, разбив «Майнц» (4:1).

    Хет-триком в том матче отметился Кевин Беренс. Опытный форвард наверняка скажет свое веское слово и в этом матче.

    И уж точно «Унион» постарается добыть три очка. Тем паче, оппонента явно не назовешь слишком уж крепким.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Униона» предлагают — 1.97.

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    На викторию «Дармштадта» дают — 4.19, ничья оценена — в 3.70.

    Берлинцы стартовали уж очень мощно, тогда как «Дармштадт» только адаптируется в элите.

    Наш прогноз — Победа «Униона» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.

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    «Дармштадт» — «Унион»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. «Унион» начнет без прелюдий
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