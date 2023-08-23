«Арарат-Армения» сыграет на своем поле с «Пюником» в рамках 3-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 23 августа, начало — в 18:00 мск. «Арарат-Армения» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арарат-Армения»

«Арарат-Армения» стартовала относительно неплохо. Команда на текущий момент находится на 5 месте в турнирной таблице.

Между тем, по потерянным очкам команда не отстает от лидера. Да и с атакой относительный порядок — 8 голов.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Арарат-Армения» нанесла поражение «Вест-Армении» (4:1).

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Правда, до того команда потерпела поражение от «Урарту». «Арарат-Армения» пропустила решающий мяч в самом эндшпиле (1:2).

Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться добыть викторию. Вот только нужно срочно что-то предпринимать с усилением надежности тылов.

«Пюник»

Эта команда стартовала в чемпионате Армении не лучшим образом. «Пюник» пребывает на скромном 7 месте в турнирной таблице.

Да и атака не блещет высоким уровнем реализации. В трех матчах ей удалось отличиться всего четырьмя голами.

В предыдущем туре «Пюник» снова не смог победить. Команда довольствовалась лишь мировой с «Урарту» (1:1).

А вот из квалификации Лиши конференций команда бесславно вылетела. В обоих матчах «Пюник» был разгромлен «Буде-Глимтом» (0:3, 0:3).

Нет сомнений, что в этом матче гости будут стремиться добыть викторию. Пора бы «Пюнику» подниматься в группу лидеров?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арарат-Армении» предлагают — 2.13.

На викторию «Пюника» дают — 3.29, ничья оценена — в 3.28.

Обе команды наверняка максимально мотивированы как можно скорее подтянуться к лидерам .

Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.08.