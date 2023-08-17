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    «Фенербахче» пройдет в финал квалификации ЛК?

    «Марибор» — «Фенербахче». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 17 августа 2023 года

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    «Фенербахче»
    «Марибор» сыграет на своем поле против «Фенербахче» в рамках ответного матча полуфинала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 21:15 мск. «Марибор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Августа 2023 года
    Марибор
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Марибор 21:15 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Марибор»

    Команда является одним из лидеров в чемпионате Словении, а в квалификации ЛК «Марибор» добрался до полуфинала, где попал на «Фенербахче». Команде будет очень сложно пробиться дальше, но шанс есть всегда.

    «Марибор» выдал мощный стар в чемпионате своей страны, выиграв 3 матча подряд. За этот период команда забила 7 голов при одном пропущенном.

    Коэффициенты матча Марибор — Фенербахче

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    К тому же, в квалификации ЛК «Марибор» успел пройти две команды до того, как встретился в «Фенербахче». Сначала словенцы прошли «Биркиркару» с общим счетом 3:2.

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    Затем команда с трудом прошла люксенбургский «Дифферданж» с общим счетом 5:4. Команды довели дело до дополнительного времени, а «Марибор» забил победный гол на 120+2-й минуте.

    В предстоящем матче у «Марибора» точно будет шанс зацепиться за результат, но воспользуется ли этим словенская команда? Ведь «Фенербахче» очень хорош в обороне.

    «Фенербахче»

    Команда безупречно вошла в нынешний сезон, еще ни разу не проиграв. Пока что «Фенербахче» хорош во всех матчах. Соперники даже не имели шансов зацепиться за результат.

    «Фенербахче» начала нынешний сезон матчами четвертьфинала квалификации ЛК. Молдавской «Зибре» очень сильно досталось, ведь турецкая команда победила с общим счетом 9:0.

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    • Чуть больше недели спустя «Фенербахче» не испытал проблем и с «Марибором» на своем поле. Команда нанесла 9 ударов в створ ворот против 2-х ударов от словенского коллектива. Все голы были забиты во 2-м тайме.

    В 1-м туре турецкой Суперлиги «Фенербахче» разобрался и с «Газиантепом» (2:1). Команда также имела огромное игровое преимущество в этом матче, забив все голы еще в 1-м тайме, а соперник нанес только один удар в створ.

    В предстоящем матче у «Фенербахче» есть все, чтобы пройти дальше — гандикап и уверенность в своих силах. Практически нет сомнений, что турецкая команда справится с давлением от соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Фенербахче», коэффициент на победу которого равен 1.60.

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    Успех «Марибора» оценивается в 4.90, ничья — в 4.60.

    «Марибор» вполне может рассчитывать на ничью, но «Фенербахче» слишком хорош на старте сезона.

    Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Фенербахче» с форой -1 за 1.93. Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1.72.

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    «Марибор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» пройдет в финал квалификации ЛК?
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