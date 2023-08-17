АПОЭЛ сыграет на своем поле с «Дилой» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 20:00 мск. АПОЭЛ — «Дила»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АПОЭЛ

В первом поединке киприоты переиграли соперника. В ворота грузин они забили два безответных мяча.

АПОЭЛ до того прошел непростой сербский барьер. Дважды со счетом 2:1 была обыграна традиционно сильная «Войводина» Нови Сад.

Коэффициенты матча АПОЭЛ — Дила Гори 1X2Новым игрокам 1.504.106.90Бонус$9500

Мотивирует киприотов и собственная трехматчевая победная серия. Причем во всех трех поединках команда забивала по три мяча.

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В составе киприотов стоит особо отметить Георгия Квилитаю. Опытный грузинский форвард способен выстрелить.

Наверняка АПОЭЛ не будет действовать сугубо на удержание добытого преимущества. Да и по уровню игры команда превосходит оппонента.

«Дила»

«Дила» уже прошла два раунда квалификации Лиги конференций. Грузины неизменно выигрывали убедительнее, чем уступали.

В предыдущем раунде команда уступила «Ворскле» в первом поединке (1:2). Зато ответная встреча стала успешной (3:1).

Вот только на сей раз «Диле» будет намного сложнее пройти в следующий раунд. Отыграть гандикап в два мяча будет проблематично.

Грузины представляют собой довольно крепкий коллектив. Между тем, стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут активно атаковать. Иного пути у «Дилы» попросту нет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу АПОЭЛа предлагают — 1.47.

На викторию «Дилы» дают — 7.20, ничья оценена — в 4.25.

Киприоты банально сильнее соперника , и наверняка быстро закроют вопрос о победителе.

Наш прогноз — Победа АПОЭЛа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.17.