АПОЭЛ
В первом поединке киприоты переиграли соперника. В ворота грузин они забили два безответных мяча.
АПОЭЛ до того прошел непростой сербский барьер. Дважды со счетом 2:1 была обыграна традиционно сильная «Войводина» Нови Сад.
Коэффициенты матча АПОЭЛ — Дила Гори
Мотивирует киприотов и собственная трехматчевая победная серия. Причем во всех трех поединках команда забивала по три мяча.
Все прогнозы на Лигу конференций
В составе киприотов стоит особо отметить Георгия Квилитаю. Опытный грузинский форвард способен выстрелить.
Наверняка АПОЭЛ не будет действовать сугубо на удержание добытого преимущества. Да и по уровню игры команда превосходит оппонента.
«Дила»
«Дила» уже прошла два раунда квалификации Лиги конференций. Грузины неизменно выигрывали убедительнее, чем уступали.
В предыдущем раунде команда уступила «Ворскле» в первом поединке (1:2). Зато ответная встреча стала успешной (3:1).
Вот только на сей раз «Диле» будет намного сложнее пройти в следующий раунд. Отыграть гандикап в два мяча будет проблематично.
Грузины представляют собой довольно крепкий коллектив. Между тем, стабильности в игре команды нет и в первом приближении.
Нет сомнений, что в этом матче гости будут активно атаковать. Иного пути у «Дилы» попросту нет.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу АПОЭЛа предлагают — 1.47.
На викторию «Дилы» дают — 7.20, ничья оценена — в 4.25.
Наш прогноз — Победа АПОЭЛа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.17.