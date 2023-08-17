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    АПОЭЛ быстро закроет вопрос о победителе

    АПОЭЛ — «Дила». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 17 августа 2023 года

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    АПОЭЛ
    АПОЭЛ сыграет на своем поле с «Дилой» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 20:00 мск. АПОЭЛ — «Дила»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Августа 2023 года
    АПОЭЛ
  • Лига конференций. Квалификация
    •  АПОЭЛ 20:00 Дила Гори Дила Гори
  • Лига конференций. Квалификация
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    АПОЭЛ

    В первом поединке киприоты переиграли соперника. В ворота грузин они забили два безответных мяча.

    АПОЭЛ до того прошел непростой сербский барьер. Дважды со счетом 2:1 была обыграна традиционно сильная «Войводина» Нови Сад.

    Коэффициенты матча АПОЭЛ — Дила Гори

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    Мотивирует киприотов и собственная трехматчевая победная серия. Причем во всех трех поединках команда забивала по три мяча.

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    В составе киприотов стоит особо отметить Георгия Квилитаю. Опытный грузинский форвард способен выстрелить.

    Наверняка АПОЭЛ не будет действовать сугубо на удержание добытого преимущества. Да и по уровню игры команда превосходит оппонента.

    «Дила»

    «Дила» уже прошла два раунда квалификации Лиги конференций. Грузины неизменно выигрывали убедительнее, чем уступали.

    В предыдущем раунде команда уступила «Ворскле» в первом поединке (1:2). Зато ответная встреча стала успешной (3:1).

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    • Вот только на сей раз «Диле» будет намного сложнее пройти в следующий раунд. Отыграть гандикап в два мяча будет проблематично.

    Грузины представляют собой довольно крепкий коллектив. Между тем, стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут активно атаковать. Иного пути у «Дилы» попросту нет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу АПОЭЛа предлагают — 1.47.

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    На викторию «Дилы» дают — 7.20, ничья оценена — в 4.25.

    Киприоты банально сильнее соперника, и наверняка быстро закроют вопрос о победителе.

    Наш прогноз — Победа АПОЭЛа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.17.

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    АПОЭЛ — «Дила»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. АПОЭЛ быстро закроет вопрос о победителе
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