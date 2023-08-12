В матче 1-го тура чемпионата Франции «Марсель» примет «Реймс». Встреча состоится 12 августа в 18:00 мск. «Марсель» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Олимпийцы» закончили прошлый сезон плохим результатом. Они проиграли 3 матча подряд. По итогу хозяева стали 3-й командой, что позволило ей им попасть в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

«Марсель» набрал 73 очка, опередив «Ренн» на 5 пунктов. Клуб прошел сразу в третий раунд квалификации ЛЧ. Там он попал на «Панатинаикос», которому проиграл 0:1 в первом матче.

Коэффициенты матча Марсель — Реймс 1X2Новым игрокам 1.704.004.80Бонус$9500

Перед этим, 2 августа, «Марсель» проиграл «Байеру» 1:2 в рамках товарищеского поединка. В целом же «горожане» не выигрывают уже 4 официальных поединка.

Все прогнозы на Лигу 1

В прошлом розыгрыше «Марсель» набрал больше очков на выезде — 34 против 39. При этом дома клуб пропустил в 11 домашних играх подряд.

«Реймс»

Гости провели насыщенную подготовку к сезону. У них за плечами 6 матчей, 5 из которых завершились их победой.

Ближе к концу предсезонки «Реймс» обыграл «Хетафе» (1:0), выиграл у «Сарагосы» (2:1) и одолел «Торино» (2:1).

В конце прошлого сезона «Реймс» не смог выиграть последние 4 матча, уступив в трех случаях из четырех. Последних результатом стало фиаско в матче с «Монпелье» (3:1).

Клуб финишировал на 11-м месте в таблице с 51 баллом на счету. На выезде команда проиграла 4 раза подряд и выиграла всего 4 встречи из 19.

Прогноз и ставка

1.71 и 4.80 — котировки на победу одной и другой команды соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.00.

«Марсель» будет настроен только на победу. После неудачно старта сезона ему нужно реабилитироваться. В этом сезоне «олимпийцы» попытаются навязать борьбу за титул. Новый опытный тренер и несколько сильных игроков тому подтверждение.

«Реймс» крепкий середня, но при этом стоит учесть, что команду покинул бомбардир Фоларин Балогун, забивший 21 гол в прошлом сезоне. Меньше угрозы сзади — больше свободы впереди. Марселино нужна первая победа. Ставка — победа «Марселя».