ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарМеньше команд — острее борьба. Чего ждать от нового сезона Лиги 1? Джейк Пол и Нейт ДиасДебют Диаса в боксе получился провальным. Нейту стоит вернуться в UFC после проигрыша от Пола Хатем Бен АрфаКак профукать свой талант. Что случилось с Хатемом Бен Арфа?
  • 14:02
    • «Барселона» привлекла 120 млн евро для покупки новых игроков
  • 13:00
    • «Оренбург» анонсировал переход эквадорского нападающего
    Все новости спорта

    «Марсель» стартует с победы?

    «Марсель» — «Реймс». Ставки (к. 1.71) и прогноз на Лигу 1 12 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Марсель Прогнозы на Реймс Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Реймс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марселино
    В матче 1-го тура чемпионата Франции «Марсель» примет «Реймс». Встреча состоится 12 августа в 18:00 мск. «Марсель» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 12 Августа 2023 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 18:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
    •

    «Марсель»

    «Олимпийцы» закончили прошлый сезон плохим результатом. Они проиграли 3 матча подряд. По итогу хозяева стали 3-й командой, что позволило ей им попасть в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

    «Марсель» набрал 73 очка, опередив «Ренн» на 5 пунктов. Клуб прошел сразу в третий раунд квалификации ЛЧ. Там он попал на «Панатинаикос», которому проиграл 0:1 в первом матче.

    Коэффициенты матча Марсель — Реймс

    1X2Новым игрокам
  • 1.704.004.80Бонус$9500
    •

    Перед этим, 2 августа, «Марсель» проиграл «Байеру» 1:2 в рамках товарищеского поединка. В целом же «горожане» не выигрывают уже 4 официальных поединка.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В прошлом розыгрыше «Марсель» набрал больше очков на выезде — 34 против 39. При этом дома клуб пропустил в 11 домашних играх подряд.

    «Реймс»

    Гости провели насыщенную подготовку к сезону. У них за плечами 6 матчей, 5 из которых завершились их победой.

    Ближе к концу предсезонки «Реймс» обыграл «Хетафе» (1:0), выиграл у «Сарагосы» (2:1) и одолел «Торино» (2:1).

  • Меньше команд — острее борьба. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Франции по футболу 2023/24
  • Вчера

    • В конце прошлого сезона «Реймс» не смог выиграть последние 4 матча, уступив в трех случаях из четырех. Последних результатом стало фиаско в матче с «Монпелье» (3:1).

    Клуб финишировал на 11-м месте в таблице с 51 баллом на счету. На выезде команда проиграла 4 раза подряд и выиграла всего 4 встречи из 19.

    Прогноз и ставка

    1.71 и 4.80 — котировки на победу одной и другой команды соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Марсель» будет настроен только на победу. После неудачно старта сезона ему нужно реабилитироваться. В этом сезоне «олимпийцы» попытаются навязать борьбу за титул. Новый опытный тренер и несколько сильных игроков тому подтверждение.

    «Реймс» крепкий середня, но при этом стоит учесть, что команду покинул бомбардир Фоларин Балогун, забивший 21 гол в прошлом сезоне. Меньше угрозы сзади — больше свободы впереди. Марселино нужна первая победа. Ставка — победа «Марселя».

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Минск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Макдональд — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Аполлон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аморебьета — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Альмерия — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Де Минор — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Айнтрахт Бр — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ницца — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Вальядолид — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Марсель» — «Реймс»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на футбол. «Марсель» стартует с победы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры