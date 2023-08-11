В матче первого тура чемпионата Испании «Альмерия» примет «Райо Вальекано». Встреча состоится 11 августа на «Лос Хуэгос Медитерранеос» и начнется в 20:30 мск. «Альмерия» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

Хозяева завершили сезон серией из трех матчей без побед — две ничьи и поражение. Команда проиграла «Реал Сосьедаду» (1:0), сыграла вничью с «Вальядолидом» (0:0) и «Эспаньолом» (2:2).

По итогу «Альмерия» финишировала на 17-м месте, набрав 41 пункт — на один больше, чем у «Вальядолида», который по итогу вылетел в Сегунду.

Перед стартом нового сезона «горожане» победили «Гранаду» (1:0) в товарищеском матче. Также была ничья с «Лас-Пальмасом» (0:0) и поражение от «Малаги» (0:1).

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«Красно-белые» смогли сохранить свои ворота сухими в двух домашних выступлениях подряд.

«Райо Вальекано»

Гости провалили концовку прошлого сезона, сдав позиции. Они проиграли в четырех из пяти завершающих турах. Из последних результатов — поражение от «Реала» (1:2) и «Мальорки» (0:3), а также победа над «Вильярреалом» (2:1).

В таблице «пчелы» финишировали 11-ми. В их активе на момент завершения сезона было 49 очков.

Перед этим выездом «Райо Вальекано» не смог выиграть в девяти гостевых матчах подряд, причем последние пять закончились поражением.

В начале августа «Райо» проиграл «Вальядолиду» (2:3) и сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) в рамках предсезонной подготовки.

Прогноз и ставка

Ставки на основные исходы принимаются с такими котировками: 2.48 на победу «Альмерии», 3.45 на ничью и 2.90 на победу «Райо».

Если посмотреть на предсезонку каждой из команд, то можно найти сходство в виде низкой результативности. Обе команды провели по 5 игр и только в одном случае у обоих тотал встречи поднимался выше 2.

Это будет старт сезон и для таких соперников набрать даже один пункт будет хорошим вариантом. Ставка на тотал меньше 2.5 принимается с коэффициентом 1.91.

У «Райо» были более серьезные соперники. При этом они смогли добыть ничьи с «Порту» и «Брайтоном». Возможно, что гости смогут выиграть матч. Ставка «Ф2(0)» за 2.06 является неплохим вариантом. В случае ничьи будет возврат.