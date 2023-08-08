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    «Брага» забьет и… пропустит?!

    «Брага» — «Бачка-Топола». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 8 августа 2023 года

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    Рикарду Орта
    «Брага» сыграет на своем поле с «Бачка-Тополаем» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 августа, начало — в 22:00 мск. «Брага» — «Бачка-Топола»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 08 Августа 2023 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 22:00 ТСЦ ТСЦ
  • Бачка-Топола
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    «Брага»

    Португальский клуб традиционно сильно выступает в еврокубках. Вот и сейчас перед «Брагой» стоит задача пройти в групповой этап турнира.

    Пока же «Брага» проводила лишь контрольные поединки. Из шести спаррингов команда выиграла в пяти при одной ничьей.

    На месте и лидер команды Рикарду Орта. Опытный форвард традиционно способен как забить сам, так и помочь сделать это партнерам.

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    Португальцы намерены соорудить комфортный голевой задел перед ответным поединком. Забивать в их составе есть кому.

    «Браге» нужно исключительно атаковать. Да и соперник не выглядит явным препятствием, так что португальцы явно будут максимально активными в атаке.

    «Бачка-Топола»

    Эта команда только-только стартовала в своем чемпионате. «Бачка-Топола» набрала 4 очка, и пока лидирует в сербской Суперлиге.

    Атака команды вызывает уважение. В двух стартовых турах сербского чемпионата она разродилась шестью точными ударами.

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    • В контрольных матчах «Бачка-Топола» смотрелась не столь уверенно. Из шести спаррингов команда извлекла всего две виктории.

    Последний свой поединок в чемпионате команда провела успешно. На выезде она забила три сухих мяча в ворота «Раднички» Ниш.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут больше обороняться, нежели атаковать. Сербы способны удивить, в особенности посредством удачных контратак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Браги» предлагают — 1.20.

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    На викторию «Бачка-Тополы» дают — 13.50, ничья оценена — в 6.75.

    Хозяева явно сильнее соперника, но вполне могут позволить себе некоторую расслабленность и даже недооценку сербов.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.41.

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    «Брага» — «Бачка-Топола»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 08.08.2023. Прогнозы на футбол. «Брага» забьет и… пропустит?!
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