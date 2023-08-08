«Брага»
Португальский клуб традиционно сильно выступает в еврокубках. Вот и сейчас перед «Брагой» стоит задача пройти в групповой этап турнира.
Пока же «Брага» проводила лишь контрольные поединки. Из шести спаррингов команда выиграла в пяти при одной ничьей.
На месте и лидер команды Рикарду Орта. Опытный форвард традиционно способен как забить сам, так и помочь сделать это партнерам.
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Португальцы намерены соорудить комфортный голевой задел перед ответным поединком. Забивать в их составе есть кому.
«Браге» нужно исключительно атаковать. Да и соперник не выглядит явным препятствием, так что португальцы явно будут максимально активными в атаке.
«Бачка-Топола»
Эта команда только-только стартовала в своем чемпионате. «Бачка-Топола» набрала 4 очка, и пока лидирует в сербской Суперлиге.
Атака команды вызывает уважение. В двух стартовых турах сербского чемпионата она разродилась шестью точными ударами.
В контрольных матчах «Бачка-Топола» смотрелась не столь уверенно. Из шести спаррингов команда извлекла всего две виктории.
Последний свой поединок в чемпионате команда провела успешно. На выезде она забила три сухих мяча в ворота «Раднички» Ниш.
Нет сомнений, что в этом матче гости будут больше обороняться, нежели атаковать. Сербы способны удивить, в особенности посредством удачных контратак.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Браги» предлагают — 1.20.
На викторию «Бачка-Тополы» дают — 13.50, ничья оценена — в 6.75.
Хозяева явно сильнее соперника, но
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.41.