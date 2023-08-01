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    Англичанки начнут без раскачки

    Китай (жен) — Англия (жен). Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Женский чемпионат мира, 1 августа 2023 года

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    Женская сборная Англии
    Китай (жен) сыграет на своем поле с Англией (жен) в рамках 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Матч пройдет 1 августа, начало — в 14:00 мск. Китай (жен) — Англия (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Китай (жен)

    Эта команда активно сражается за выход в плей-офф. Китаянки в двух стартовых турах набрали 3 очка и занимают 3 место в своей группе.

    Более того, забила команда всего 1 мяч. Правда, сборная Китая (жен) столько же и пропустила в свои ворота.

    В своем последнем поединке Китай (жен) добыл викторию. Команде удалось минимально одолеть гаитянок.

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    До того Китай (жен) минимально уступил датчанкам. Причем именно эта неудача и ставит под вопрос выход команды в плей-офф.

    В этом поединке команда наверняка будет активно атаковать. Китаянкам нужно побеждать, причем как можно увереннее.

    Англия (жен)

    Эта команда сейчас лидирует в своем квартете. Правда, англичанки, даже с 6 очками в активе, еще не обеспечили себе спокойную жизнь.

    Обе своих виктории Англия (жен) добыла с огромной натугой и минимально. Пусть оборона команды и действовала почти безошибочно.

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    • Свой последний поединок Англия (жен) провела успешно. Британки с минимальным счетом переиграли женскую сборную Дании.

    До того Англия (жен) минимально переиграла гаитянок. В общем, команде срочно нужно прибавлять в плане реализации.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные гости постараются добыть три очка. Впрочем, в стратегическом плане их устроит даже ничья.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Англии (жен) предлагают — 1.44.

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    На викторию Китая (жен) дают — 7.50, ничья оценена — в 4.33.

    Англичанок устроит и ничья, тогда как китаянкам придется раскрываться, чем вполне может воспользоваться оппонент.

    Наш прогноз — Победа Англии (жен) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.

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    Китай (жен) — Англия (жен): прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на футбол. Англичанки начнут без раскачки
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