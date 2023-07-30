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    Как «Фейеноорд» и «Бенфика» проведут генеральную репетицию?

    «Фейеноорд» — «Бенфика». Ставка (к. 2.43) и прогноз на товарищеский матч 30 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Бенфика»
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    «Бенфика» — фаворит матча
    «Фейеноорд» сыграет против «Бенфики» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 30 июля на стадионе в Сингапуре, начало — в 17:00 мск. «Фейеноорд» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 30 Июля 2023 года
    Фейеноорд
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Фейеноорд 17:00 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
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    «Фейеноорд»

    Команда досрочно выиграла последний чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» опередил ближайшего конкурента на 7 очков.

    В новом сезоне «Фейеноорд» постарается не только преуспеть в чемпионате, но и показать себя в Лиге чемпионов. Состав у команды подобрался очень сильный, и грядущий матч будет последним спаррингом перед официальными играми.

    В своем последнем контрольном поединке «Фейеноорд» сыграл вничью 1:1. Роттердамцы не смогли обыграть «Вильярреал» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    В четырех последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив не знает поражений при двух победах и двух ничьих, поэтому у него неплохая форма.

    «Бенфика»

    Прошедший сезон для лиссабонского клуба получился весьма продуктивным. «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии, на 2 очка опередив ближайшего конкурента.

    В Лиге чемпионов лиссабонцы также выступили прилично. «Орлы» вылетели лишь в 1/4 финала турнира, уступив по сумме двух встреч миланскому «Интеру» (3:5).

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    • Подбор игроков у команды по португальским меркам звездный. Да и на европейской арене «Бенфика» постарается улучшить свои результаты. Грядущий матч будет последним спаррингом перед официальными играми.

    В пяти товарищеских встречах нынешнего лета коллектив четыре раза выиграл и однажды проиграл, поэтому у него хорошая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Бенфику», коэффициент на победу которой равен 2,43. Успех «Фейеноорда» оценивается в 4,23, ничья — в 2,86.

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    Гости выиграли четыре из пяти последних матчей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Бенфика» выиграет за 2,43.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 3,51, ведь хозяева забивали в трех из четырех последних матчах, тогда как гости — в 11 из 12 последних поединков.

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    «Фейеноорд» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на футбол. Как «Фейеноорд» и «Бенфика» проведут генеральную репетицию?
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