«Фейеноорд» сыграет против «Бенфики» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 30 июля на стадионе в Сингапуре, начало — в 17:00 мск. «Фейеноорд» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

Команда досрочно выиграла последний чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» опередил ближайшего конкурента на 7 очков.

В новом сезоне «Фейеноорд» постарается не только преуспеть в чемпионате, но и показать себя в Лиге чемпионов. Состав у команды подобрался очень сильный, и грядущий матч будет последним спаррингом перед официальными играми.

В своем последнем контрольном поединке «Фейеноорд» сыграл вничью 1:1. Роттердамцы не смогли обыграть «Вильярреал» (1:1).

Все прогнозы на футбол

В четырех последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив не знает поражений при двух победах и двух ничьих, поэтому у него неплохая форма.

«Бенфика»

Прошедший сезон для лиссабонского клуба получился весьма продуктивным. «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии, на 2 очка опередив ближайшего конкурента.

В Лиге чемпионов лиссабонцы также выступили прилично. «Орлы» вылетели лишь в 1/4 финала турнира, уступив по сумме двух встреч миланскому «Интеру» (3:5).

Подбор игроков у команды по португальским меркам звездный. Да и на европейской арене «Бенфика» постарается улучшить свои результаты. Грядущий матч будет последним спаррингом перед официальными играми.

В пяти товарищеских встречах нынешнего лета коллектив четыре раза выиграл и однажды проиграл, поэтому у него хорошая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Бенфику», коэффициент на победу которой равен 2,43. Успех «Фейеноорда» оценивается в 4,23, ничья — в 2,86.

Гости выиграли четыре из пяти последних матчей.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Бенфика» выиграет за 2,43.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 3,51, ведь хозяева забивали в трех из четырех последних матчах, тогда как гости — в 11 из 12 последних поединков.