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    «Волга» — «Балтика». Ставки (к. 3.55) и прогноз на Первую лигу 13 мая 2023 года

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    В 31-м туре Первой лиги «Волга» примет «Балтику». Встреча назначена на 13 мая 16:00 мск. «Волга» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Мая 2023 года
    Волга Ульяновск
  • Ульяновск
    •  Волга Ульяновск 16:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    «Волга»

    Для хозяев этот сезон в Первой лиге может стать фатальным в плане сохранения прописки. Клуб занимает предпоследнее 17-е место в таблице.

    За 4 тура до конца сезона у него 26 очков и отставание от спасительной 14-й строчки составляет 7 пунктов.

    Коэффициенты матча Волга Ульяновск — Балтика

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    7 мая «Волга» проиграла «Акрону» со счетом 0:1 и прервала беспроигрышную серию из трех ничьих и победы. До этого она победила «Краснодар-2» (1:0), сыграла вничью с «СКА-Хабаровск» (1:1) и тульским «Арсеналом» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Волга» мало забивает и 4 гола в 5 турах — это один из самых низких показателей в турнире на данный момент.

    «Балтика»

    Гости имеют 9 очков форы в борьбе за прямой выход в РПЛ. Также лидер на 2 очка опережает «Рубин» в рамках чемпионской гонки. Всего на счету «балтийцев» 61 набранный балл.

    В последних трех турах у «Балтики» было две победы. Она обыграла «Уфу», в матча с которой пришлось устроить перестрелку. Счет составил 3:2 в пользу гостей.

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    • После этого «Балтика» не смогла обыграть на выезде «Нефтехимик». Игра закончилась нулевой ничьей. Последним результатом на данный момент является победа над «Кубанью» со счетом 2:0.

    Лидер не смог выиграть три последних выездных матчей, два из которых завершились нулями. Так что за этот отрезок у команды только один забитый.

    Прогноз и ставка

    5.80 и 1.65 — котировки на победу «Волги» и «Балтики» соответственно. На ничью ставка принимается с котировкой 3.60.

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    «Балтика» показала признаки жизни после затяжной ничейной серии. Эй обязательно надо выиграть после успеха в игре с «Кубанью», чтобы закрепиться на вершине и выиграть чемпионат.

    Хозяева не допустят разгрома. Будет победа гостей, но со скромным счетом и общим результатом поединка. Ставка на победу «Балтики» + тотал меньше 2.5 за 3.55.

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    «Волга» — «Балтика»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на футбол. Крупного счета не будет
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