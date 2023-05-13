В 31-м туре Первой лиги «Волга» примет «Балтику». Встреча назначена на 13 мая 16:00 мск. «Волга» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волга»

Для хозяев этот сезон в Первой лиге может стать фатальным в плане сохранения прописки. Клуб занимает предпоследнее 17-е место в таблице.

За 4 тура до конца сезона у него 26 очков и отставание от спасительной 14-й строчки составляет 7 пунктов.

Коэффициенты матча Волга Ульяновск — Балтика 1X2Новым игрокам 5.803.601.65Бонус$9500

7 мая «Волга» проиграла «Акрону» со счетом 0:1 и прервала беспроигрышную серию из трех ничьих и победы. До этого она победила «Краснодар-2» (1:0), сыграла вничью с «СКА-Хабаровск» (1:1) и тульским «Арсеналом» (0:0).

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«Волга» мало забивает и 4 гола в 5 турах — это один из самых низких показателей в турнире на данный момент.

«Балтика»

Гости имеют 9 очков форы в борьбе за прямой выход в РПЛ. Также лидер на 2 очка опережает «Рубин» в рамках чемпионской гонки. Всего на счету «балтийцев» 61 набранный балл.

В последних трех турах у «Балтики» было две победы. Она обыграла «Уфу», в матча с которой пришлось устроить перестрелку. Счет составил 3:2 в пользу гостей.

После этого «Балтика» не смогла обыграть на выезде «Нефтехимик». Игра закончилась нулевой ничьей. Последним результатом на данный момент является победа над «Кубанью» со счетом 2:0.

Лидер не смог выиграть три последних выездных матчей, два из которых завершились нулями. Так что за этот отрезок у команды только один забитый.

Прогноз и ставка

5.80 и 1.65 — котировки на победу «Волги» и «Балтики» соответственно. На ничью ставка принимается с котировкой 3.60.

«Балтика» показала признаки жизни после затяжной ничейной серии. Эй обязательно надо выиграть после успеха в игре с «Кубанью», чтобы закрепиться на вершине и выиграть чемпионат.

Хозяева не допустят разгрома. Будет победа гостей, но со скромным счетом и общим результатом поединка. Ставка на победу «Балтики» + тотал меньше 2.5 за 3.55.