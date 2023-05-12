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    «Бургос» — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Испании, 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бургос» — «Леганес»
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    «Леганес»
    В рамках 40-го тура второго испанского дивизиона «Бургос» на своем поле сыграет с «Леганесом». Поединок состоится 12 мая и начнется в 22:00 по мск. «Бургос» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 12 Мая 2023 года
    Бургос
  • Испания. Сегунда
    •  Бургос 22:00 Леганес Леганес
  • Леганес
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    «Бургос»

    За три тура до финиша второго испанского дивизиона «Бургос» с 54 очками находится на девятой позиции, проигрывая восемь пунктов зоне плей-офф, которые уже нереально отыграть.

    «Бело-черные» смазали концовку чемпионата, выиграв всего лишь два поединка из 12 последних. Помимо этих викторий, они в этом отрезке пять встреч свели вничью и столько же раз уступали.

    В своей последней проведенной игре коллектив расписал гостевую мировую с соседом по турнирке «Картахеной» 0:0, а немногим ранее он обыграл дома «Вильярреал-2» 1:0.

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    У «Бургоса» всего лишь одно фиаско в родных стенах за последние девять проведенных матчей при трех викториях и пяти ничейных результатах.

    «Леганес»

    «Леганес» имеет на своем счету 49 набранных баллов, с которыми находится во второй половине турнирной таблицы Сегунды, но зону вылета опережает на десять пунктов, так что вылет команде уже не грозит.

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    • С середины февраля по начало апреля «огурцы» выдали отвратительный отрезок, набрав всего два очка в восьми поединках, проиграв шесть раз в этот период. Причем в шести матчах данного отрезка они не забивали.

    В последующих же пяти поединках первенства клуб из пригорода Мадрида еще дважды проиграл и добыл три виктории, одна из которых была в прошлом туре дома над «Уэской» 2:1.

    У «Леганеса» всего лишь одна виктория вне родных стен за минувшие 12 игр при при мировых результатах и аж шести поражениях.

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    В первом круге на поле «Леганеса» эти команды сыграли 0:0, а в прошлом сезоне «Бургос» в поединках с «огурцами» набрал четыре очка, победив дома 4:0 и сыграв вничью на выезде 0:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бургоса» — 2.53, победа «Леганеса» — 3.02, ничья — 3.05.

    И хотя эти коллективы довольно-таки малорезультативны, но так как они уже утратили турнирную мотивацию, то вполне могут сыграть в атакующий футбол и забить друг другу.

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    «Бургос» — «Леганес»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на футбол. Когда турнирная мотивация утрачена
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