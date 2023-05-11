В четверг, 11 мая, в первом матче 1/2 финала Лиги конференций «Вест Хэм» в родных стенах сыграет против нидерландского клуба АЗ. Место «Лондон Стэдиум» в Англии. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. «Вест Хэм» — АЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» вышел в плей-офф Лиги конференции, одержав победу в своём квартете. Шесть побед в шести матчах — результат игр «молотобойцев» в противостоянии с «Андерлехтом», «Силькеборгом» и «Стяуа».

В итоге лондонцы получили прямую путёвку в 1/8 финала еврокубка. На этой стадии «Вест Хэм» с легкостью преодолел барьер в лице АЕКа из Ларнаки (6:0 — победа в сумме двух матчей). В четвертьфинале английский клуб разобрался с бельгийским «Гентом» (5:2).

Коэффициенты матча Вест Хэм — АЗ Алкмар 1X2Новым игрокам 1.554.006.10Бонус$9500

В предстоящем полуфинальном матче «Вест Хэму» из-за травм не смогут помочь Курт Зума (травма лодыжки), Джанлука Скамакка (травма колена) и Владимир Цоуфал (травма бедра).

Все прогнозы на Лигу конференций

В английской Премьер-Лиге «Вест Хэм» занимает 15 место. В 35-м туре чемпионата «молотобойцы» обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:0). На данный момент лондонцы отдалились от зоны вылета до семи очков.

АЗ

В основной сетке Лиги конференций «Алкмар» финишировал на первом месте в своём квартете. В шести матчах АЗ одержал пять побед, оставив позади «Днепр-1», «Аполлон» и «Вадуц».

В плей-офф клуб из Нидерландов уже успел преодолеть два этапа. В 1/8 финала дважды был бит римский «Лацио» (2:1 — победа дома и 2:1 — победа в гостях).

В четвертьфинале АЗ совершил камбэк в противостоянии с «Андерлехтом». Проиграв в гостях (0:2), голландцы смогли отыграть гандикап в домашней игре (2:0). Всё решалось в серии пенальти, в которой футболисты АЗ оказались точнее (4:1).

Из-за перебора жёлтых карточек в первом матче 1/2 финала не сможет сыграть Милош Керкез. Также под вопросом участие четырёх травмированных футболистов: Сэм Вестервельд, Йеспер Карлссон, Бруно Мартинс Инди и Дани де Вит.

В чемпионате Нидерландов АЗ занимает четвёртое место. После 31 тура команда набрала 61 очко. В рамках прошедшего игрового дня полуфиналист Лиги конференции разошёлся миром с «Аяксом» (0:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вест Хэма» можно поставить за 1.58, ничью оценивают в 4.14, а на победу АЗ — в 5.70.

Прогноз: Обе команды любят играть результативно. Есть вероятность, что «Вест Хэм» и АЗ обменяются голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант развития событий — результативность матча. Ожидаем открытый футбол со стороны полуфиналистов Лиги конференций.

Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.50.