«Вест Хэм»
«Вест Хэм» вышел в плей-офф Лиги конференции, одержав победу в своём квартете. Шесть побед в шести матчах — результат игр «молотобойцев» в противостоянии с «Андерлехтом», «Силькеборгом» и «Стяуа».
В итоге лондонцы получили прямую путёвку в 1/8 финала еврокубка. На этой стадии «Вест Хэм» с легкостью преодолел барьер в лице АЕКа из Ларнаки (6:0 — победа в сумме двух матчей). В четвертьфинале английский клуб разобрался с бельгийским «Гентом» (5:2).
Коэффициенты матча Вест Хэм — АЗ Алкмар
В предстоящем полуфинальном матче «Вест Хэму» из-за травм не смогут помочь Курт Зума (травма лодыжки), Джанлука Скамакка (травма колена) и Владимир Цоуфал (травма бедра).
Все прогнозы на Лигу конференций
В английской Премьер-Лиге «Вест Хэм» занимает 15 место. В 35-м туре чемпионата «молотобойцы» обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:0). На данный момент лондонцы отдалились от зоны вылета до семи очков.
АЗ
В основной сетке Лиги конференций «Алкмар» финишировал на первом месте в своём квартете. В шести матчах АЗ одержал пять побед, оставив позади «Днепр-1», «Аполлон» и «Вадуц».
В плей-офф клуб из Нидерландов уже успел преодолеть два этапа. В 1/8 финала дважды был бит римский «Лацио» (2:1 — победа дома и 2:1 — победа в гостях).
В четвертьфинале АЗ совершил камбэк в противостоянии с «Андерлехтом». Проиграв в гостях (0:2), голландцы смогли отыграть гандикап в домашней игре (2:0). Всё решалось в серии пенальти, в которой футболисты АЗ оказались точнее (4:1).
Из-за перебора жёлтых карточек в первом матче 1/2 финала не сможет сыграть Милош Керкез. Также под вопросом участие четырёх травмированных футболистов: Сэм Вестервельд, Йеспер Карлссон, Бруно Мартинс Инди и Дани де Вит.
В чемпионате Нидерландов АЗ занимает четвёртое место. После 31 тура команда набрала 61 очко. В рамках прошедшего игрового дня полуфиналист Лиги конференции разошёлся миром с «Аяксом» (0:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вест Хэма» можно поставить за 1.58, ничью оценивают в 4.14, а на победу АЗ — в 5.70.
Прогноз: Обе команды любят играть результативно. Есть вероятность, что «Вест Хэм» и АЗ обменяются голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.
Альтернативный прогноз: Ещё один вариант развития событий — результативность матча. Ожидаем открытый футбол со стороны полуфиналистов Лиги конференций.
Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.50.