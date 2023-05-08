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    «Заря» будет торопиться

    «Заря» — «Металлист 1925». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, УПЛ, 8 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Металлист 1925»
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    Арсений Батагов
    «Заря» сыграет на своем поле с «Металлистом 1925» в рамках 25-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 8 мая, начало — в 17:00 мск. «Заря» — «Металлист 1925»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 08 Мая 2023 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 17:00 Металлист 1925 Металлист 1925
  • Украина. Премьер-лига
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    «Заря»

    Луганчане проводят потрясающий сезон. «Заря» вполне способна побороться за чемпионский титул, но для этого нужно выиграть все оставшиеся матчи.

    Вот только оборона команды частенько ошибается. В 24 матчах пропущено 28 мячей, что больше, чем у конкурентов.

    Коэффициенты матча Заря — Металлист 1925

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  • 1.454.507.20Бонус$9500
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    В минувшем туре УПЛ «Заря» добыла очередные 3 балла. В Киеве, где принимают своих соперников луганчане, был обыгран «Верес» (1:0).

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    Правда, без кадровых проблем у команды не обходится. В этом поединке не сыграют перебравшие желтых карточек центрбек Максим Имереков и опорник Владимир Бражко.

    В этой встрече хозяева наверняка будут верны себе. Атака команды смотрится весьма прилично, да и вообще, забить в составе «Зари» может кто угодно.

    «Металлист 1925»

    Харьковчане за выживание не борются, но выступают ниже среднего. Состав у команды по именам неплохой, но стабильности нет.

    Не лучшим образом выглядит и атака команды. В 24 матчах УПЛ игроки «Металлиста 1925» настреляли всего 20 мячей.

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    • Отметим миролюбие команды Эдмара и Олега Голодюка. В 24 матчах «Металлист 1925» целых 12 раз расписал мировую.

    В минувшем туре чемпионата харьковчане не сумели победить. Битва с «Рухом» завершилась сухим паритетом с удалениями с обеих сторон.

    Вот только из-за дисквалификации встречу пропустит центрбек Евгений Ткачук. Эта потеря может стать для «желто-синих» весьма болезненной.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зари» предлагают — 1.52.

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    На викторию «Металлиста 1925» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.10.

    «Заря» наверняка начнет встречу с активных острых атак, и явно оперативно вскроет оборону харьковчан.

    Наш прогноз — Победа «Зари» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.80.

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    «Заря» — «Металлист 1925»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. «Заря» будет торопиться
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