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    «Тенерифе» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Испании, 6 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тенерифе» — «Леванте»
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    «Леванте»
    В субботу, 6 мая, «Тенерифе» на своем поле сыграет против «Леванте» в 39-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 19:30 по мск. «Тенерифе» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 06 Мая 2023 года
    Тенерифе
  • Испания. Сегунда
    •  Тенерифе 19:30 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    «Тенерифе»

    У «Тенерифе» на счету числится 50 зачетных пунктов, с которыми он находится в середине турнирной таблицы и уже никаких задач не решает.

    Коллектив из Канарских островов проиграл только один поединок из восьми последних, еще четыре матча в этот период он завершил вничью и смог одержать три виктории.

    Коэффициенты матча Тенерифе — Леванте

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    В минувшем туре первенства островитяне на своем поле справились с «Леганесом», выиграв со счетом 1:0. И этим результатом они продлили свою серию без фиаско до пяти игр, где дважды победили при трех мировых.

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    В родных стен «Тенерифе» проиграл только один поединок из десяти последних в рамках чемпионата. Помимо этой неудачи, коллектив выиграл еще шесть игр и трижды сыграл вничью.

    «Леванте»

    «Леванте», который в прошлом году вылетел из Примеры, стремится вернуться туда сходу. Сейчас коллектив с 65 баллами идет в Сегунде третьим, но от второй строки, дающей прямой билет в элиту, отстает только по разнице мячей.

    «Лягушки» в своей последней проведенной игре смогли на своем поле нанести поражение соседу по турнирке «Алавесу» со счетом 2:0. До этого же они четыре матча подряд не могли победить.

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    • За этот неудачный период клуб из Валенсии расписал три мировые и потерпел одно поражение. Стоит отметить, что у него только две виктории за прошлые девять встреч чемпионата.

    В гостях в текущем чемпионате «Леванте» за минувшие девять матчей потерпел лишь одно фиаско. Правда, и выиграл он за это время только дважды при шести мировых исходах.

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    «Леванте» выиграл у «Тенерифе» в шести из восьми последних очных игр при одной мировой и одном поражении.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Леванте» — 2.38, победа «Тенерифе» — 3.10, ничья — 3.10.

    Островитяне сильно играют дома и зачастую забивают оппонентам, «Леванте» же на выезде выступает не чем не хуже, чем дома, и исправно отличается в воротах соперников. Так что исходя из данной статистики прогнозируем обмен голами.

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    «Тенерифе» — «Леванте»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. Прогнозируем здесь голевой бартер
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