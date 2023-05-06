«Тенерифе»
У «Тенерифе» на счету числится 50 зачетных пунктов, с которыми он находится в середине турнирной таблицы и уже никаких задач не решает.
Коллектив из Канарских островов проиграл только один поединок из восьми последних, еще четыре матча в этот период он завершил вничью и смог одержать три виктории.
Коэффициенты матча Тенерифе — Леванте
В минувшем туре первенства островитяне на своем поле справились с «Леганесом», выиграв со счетом 1:0. И этим результатом они продлили свою серию без фиаско до пяти игр, где дважды победили при трех мировых.
В родных стен «Тенерифе» проиграл только один поединок из десяти последних в рамках чемпионата. Помимо этой неудачи, коллектив выиграл еще шесть игр и трижды сыграл вничью.
«Леванте»
«Леванте», который в прошлом году вылетел из Примеры, стремится вернуться туда сходу. Сейчас коллектив с 65 баллами идет в Сегунде третьим, но от второй строки, дающей прямой билет в элиту, отстает только по разнице мячей.
«Лягушки» в своей последней проведенной игре смогли на своем поле нанести поражение соседу по турнирке «Алавесу» со счетом 2:0. До этого же они четыре матча подряд не могли победить.
За этот неудачный период клуб из Валенсии расписал три мировые и потерпел одно поражение. Стоит отметить, что у него только две виктории за прошлые девять встреч чемпионата.
В гостях в текущем чемпионате «Леванте» за минувшие девять матчей потерпел лишь одно фиаско. Правда, и выиграл он за это время только дважды при шести мировых исходах.
«Леванте» выиграл у «Тенерифе» в шести из восьми последних очных игр при одной мировой и одном поражении.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Леванте» — 2.38, победа «Тенерифе» — 3.10, ничья — 3.10.
Островитяне сильно играют дома и зачастую забивают оппонентам, «Леванте» же на выезде выступает не чем не хуже, чем дома, и исправно отличается в воротах соперников. Так что исходя из данной статистики прогнозируем обмен голами.