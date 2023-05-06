В субботу, 6 мая, «Тенерифе» на своем поле сыграет против «Леванте» в 39-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 19:30 по мск. «Тенерифе» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

У «Тенерифе» на счету числится 50 зачетных пунктов, с которыми он находится в середине турнирной таблицы и уже никаких задач не решает.

Коллектив из Канарских островов проиграл только один поединок из восьми последних, еще четыре матча в этот период он завершил вничью и смог одержать три виктории.

Коэффициенты матча Тенерифе — Леванте 1X2Новым игрокам 3.252.902.50Бонус$9500

В минувшем туре первенства островитяне на своем поле справились с «Леганесом», выиграв со счетом 1:0. И этим результатом они продлили свою серию без фиаско до пяти игр, где дважды победили при трех мировых.

Все прогнозы на футбол

В родных стен «Тенерифе» проиграл только один поединок из десяти последних в рамках чемпионата. Помимо этой неудачи, коллектив выиграл еще шесть игр и трижды сыграл вничью.

«Леванте»

«Леванте», который в прошлом году вылетел из Примеры, стремится вернуться туда сходу. Сейчас коллектив с 65 баллами идет в Сегунде третьим, но от второй строки, дающей прямой билет в элиту, отстает только по разнице мячей.

«Лягушки» в своей последней проведенной игре смогли на своем поле нанести поражение соседу по турнирке «Алавесу» со счетом 2:0. До этого же они четыре матча подряд не могли победить.

За этот неудачный период клуб из Валенсии расписал три мировые и потерпел одно поражение. Стоит отметить, что у него только две виктории за прошлые девять встреч чемпионата.

В гостях в текущем чемпионате «Леванте» за минувшие девять матчей потерпел лишь одно фиаско. Правда, и выиграл он за это время только дважды при шести мировых исходах.

«Леванте» выиграл у «Тенерифе» в шести из восьми последних очных игр при одной мировой и одном поражении.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Леванте» — 2.38, победа «Тенерифе» — 3.10, ничья — 3.10.

Островитяне сильно играют дома и зачастую забивают оппонентам, «Леванте» же на выезде выступает не чем не хуже, чем дома, и исправно отличается в воротах соперников. Так что исходя из данной статистики прогнозируем обмен голами.