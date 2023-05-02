«Арсенал» сыграет на своем поле с «Челси» в лондонском дерби в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Канониры» продолжают борьбу за чемпионство. Правда, сейчас позиции лондонцев уже выглядят радужно, как еще месяц назад. В настоящий момент команда из столицы Англии занимает второе место в турнирной таблице. В активе лондонского коллектива 75 очков.

Команда из Лондона на один пункт отстает от лидирующего «Манчестер Сити». К тому же, у «горожан» еще есть игра в запасе. Подопечным Микеля Артеты, которые лидировали на протяжении всего чемпионата, будет крайне сложно побороться за золотые медали.

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Также «Арсенал» уже успел вылететь из всех Кубков, а также из Лиги Европы. В чемпионате второе место команда уже точно не упустит. Разница забитых и пропущенных мячей у лондонцев — 78:38.

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Последние четыре матча «Арсенал» провел без побед. «Канониры» сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2), «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптоном» (3:3), а также проиграли «Манчестер Сити» (1:4). Лишь до этого они смогли одолеть «Лидс» (4:1).

«Челси»

«Синие» уже откровенно доигрывают этот неудачный для себя сезон. На данный момент команда из Лондона занимает только двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе столичного коллектива 39 очков.

«Аристократы» лишь на десять пунктов опережают зону вылета. Конечно, она им не грозит, но сам этот факт выглядит печально. Не помогла и смена тренера. Совсем недавно Грэма Поттера у руля команды из Лондона сменил Фрэнк Лэмпард.

Пару недель назад «Челси» также прекратил борьбу в Лиге чемпионов. Лондонская команда дважды уступила мадридскому «Реалу» на стадии четвертьфинала и покинула турнир. В чемпионате «синие» в 32 матчах забили лишь 30 мячей, а пропустили — 35.

Сейчас у «Челси» серия из пяти поражений во всех турнирах. А без побед лондонцы и вовсе уже восемь встреч. Последний раз команда побеждала еще 11 марта в матче против «Лестера» (3:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают явным фаворитом хозяев поля. На победу «Арсенала» предлагают поставить за 1.65.

На викторию «Челси» дают 5.10, ничья оценена в 4.20.

Обе команды находятся в кризисе, поэтому не исключено, что они сыграют вничью. На нее и поставим.

Также поставим на то, что обе команды в этом противостоянии отметятся забитыми мячами.

А еще есть дерзкая