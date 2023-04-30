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    Смогут ли «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» выявить победителя?

    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз, ставка (к. 4.00) на футбол, АПЛ, 30 апреля 2023 года

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    «Манчестер Юнайтед»
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Апреля 2023 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 16:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Манчестер Юнайтед»

    Манкунианцы продолжают борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Команда из Манчестера уже не претендует на чемпионство, но в топ-4 быть должна. В настоящий момент «красные дьяволы» занимают четвертое место в турнирной таблице. В их активе 60 очков.

    Подопечные Эрика тен Хага на два пункта отстают от третьего «Ньюкасла», но на шесть баллов опережают «Тоттенхэм» и «Астон Виллу». При этом, у манчестерцев есть игры в запасе. Все в руках и ногах футболистов «Манчестер Юнайтед».

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Астон Вилла

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    «Красные дьяволы» в текущем сезоне уже выиграли Кубок английской лиги, а также вышли в финал Кубка Англии, где сыграют против «Манчестер Сити». Помимо этого, они вылетели в четвертьфинале Лиги Европы, по сумме двух встреч уступил испанской «Севилье».

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    В последней игре английского первенства «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), а до этого переиграл «Ноттингем Форест» (2:0), «Эвертон» (2:0) и «Брентфорд» (1:0).

    «Астон Вилла»

    Команда из Бирмингема в последнее время набрала отличный ход и также претендует на место в зоне еврокубков. В настоящий момент «вилланы» занимают шестое место в турнирной таблице. В активе «львов» 54 очка.

    «Бордово-голубые» на шесть пунктов отстают от зоны Лиги чемпионов, но думается, что для них любое место, которое позволит выступать в следующем сезоне в еврокубках, будет достижением. Бирмингемцы на один пункт опережают «Ливерпуль» и на баллов «Брайтон».

    Из всех других турниров подопечные Унаи Эмери уже давно вылетели, поэтому сосредоточены на выступлении в английском первенстве. По итогам 33 сыгранных матчей в активе «Астон Виллы» 46 забитых мячей. Также команда пропустила 41 мяч.

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    • В настоящий момент у «Астон Виллы» серия из десяти подряд матчей без побед. За это время «львы» смогли добыть восемь побед и дважды сыграли вничью. Именно эти результаты позволили команде забраться так высоко в турнирной таблице.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают фаворитом хозяев поля. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают поставить за 1.81.

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    На викторию «Астон Виллы» дают 4.30, ничья оценена в 4.00.

    Учитывая форму и игру команд в последних матчах предположим, что встреча завершится вничью. На это и поставим.

    Команды играют результативно, поэтому поставим на то, что обе забьют.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» выявить победителя?
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