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    Отправит ли «Райо Вальекано» в Сегунду «Эльче»?

    «Эльче» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, Примера, 29 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Райо Вальекано»
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    «Райо» в прошлом туре обыграл «Барселону»
    «Эльче» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 17:15 мск. «Эльче» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Апреля 2023 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 17:15 Райо Вальекано Райо Вальекано
  • Мадрид
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    «Эльче»

    Команда в нынешнем сезоне выступает провально. После неудачного старта «Эльче» все никак не поднимется с последнего места.

    С реализацией у команды громадные сложности, не говоря уже о надежности тылов. В 31-м матче игроки клуба забили всего 20 мячей.

    Коэффициенты матча Эльче — Райо Вальекано

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    Шансов на спасение у клуба фактически не осталось, и в случае поражения досрочно вылетит в Сегунду. Да еще и осенью было потеряно слишком многое.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражения, поэтому хозяева поля будут явным аутсайдером грядущей игры.

    «Райо Вальекано»

    Команда в нынешнем сезоне играет роль середняка Примеры. Нынешнее девятое место в турнирной таблице это полностью подтверждает.

    «Райо Вальекано» имеет сложности с реализацией. В 31 поединке игроки команды отличились забитыми мячами всего 38 раз.

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    • Свой предыдущий поединок клуб провел великолепно, сенсационно обыграв на своем поле без пяти минут чемпиона Испании «Барселону» (2:1).

    В трех последних поединках коллектив одержал две победы при одном поражении, поэтому он будет явным фаворитом грядущей встречи.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Райо Вальекано», коэффициент на победу которого равен 1,81. Успех «Эльче» оценивается в 4,75, ничья — в 3,62.

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    Гости выиграли два из трех последних матчей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Райо Вальекано» выиграет за 1,81.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,16, ведь в четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Эльче» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. Отправит ли «Райо Вальекано» в Сегунду «Эльче»?
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