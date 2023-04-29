«Эльче»
Команда в нынешнем сезоне выступает провально. После неудачного старта «Эльче» все никак не поднимется с последнего места.
С реализацией у команды громадные сложности, не говоря уже о надежности тылов. В 31-м матче игроки клуба забили всего 20 мячей.
Коэффициенты матча Эльче — Райо Вальекано
Шансов на спасение у клуба фактически не осталось, и в случае поражения досрочно вылетит в Сегунду. Да еще и осенью было потеряно слишком многое.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражения, поэтому хозяева поля будут явным аутсайдером грядущей игры.
«Райо Вальекано»
Команда в нынешнем сезоне играет роль середняка Примеры. Нынешнее девятое место в турнирной таблице это полностью подтверждает.
«Райо Вальекано» имеет сложности с реализацией. В 31 поединке игроки команды отличились забитыми мячами всего 38 раз.
Свой предыдущий поединок клуб провел великолепно, сенсационно обыграв на своем поле без пяти минут чемпиона Испании «Барселону» (2:1).
В трех последних поединках коллектив одержал две победы при одном поражении, поэтому он будет явным фаворитом грядущей встречи.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Райо Вальекано», коэффициент на победу которого равен 1,81. Успех «Эльче» оценивается в 4,75, ничья — в 3,62.
Гости выиграли два из трех последних матчей.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Райо Вальекано» выиграет за 1,81.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,16, ведь в четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.