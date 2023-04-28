«Слуцк» сыграет на своем поле с «Белшиной» в рамках 6-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 17:30 мск. «Слуцк» — «Белшина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слуцк»

Эта команда пребывает на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. Отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка.

«Слуцк» начал чемпионат явно ниже ожиданий. По всей видимости, команде уготована скромная борьба за выживание.

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В своем предыдущем поединке команда вновь проиграла. На выезде «Слуцк» уступил «Сморгони» со счетом 3:2.

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Матчи с «Белшиной» для команды традиционно складываются относительно успешно. Из 5 последних очных поединков были выиграны 2 при одной коллизии.

«Слуцк» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Кого же еще обыграть, как ни конкурента в борьбе за выживание?!

«Белшина»

«Белшина» начала чемпионат неудачно. Бобруйчане сразу оказались в самом низу, набрав лишь 2 очка в 4 матчах.

Команда еще не познала радости побед в новом чемпионате. Да и забили игроки «Белшины» всего лишь один раз.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Белшина» дома не смогла обыграть «Славию» из Мозыря (1:1).

Более того, в той встрече бобруйчане спаслись в самом эндшпиле. Так что и выезд в Слуцк ничего хорошего «Белшине» не сулит.

Гости обречены играть вторым номером. «Белшина» постарается найти свой шанс на контратаках, но даже с этим будет непросто.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Слуцка» предлагают — 2.06.

На викторию «Белшины» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.54.

Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение , так что стоит ожидать результативных действий.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.08. Еще вариант для ставки — Победа «Слуцка» за 2.06.