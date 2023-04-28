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    Голевое изобилие обеспечено?!

    «Слуцк» — «Белшина». Ставка (к. 3.08) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 апреля 2023 года

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    «Белшина»
    «Слуцк» сыграет на своем поле с «Белшиной» в рамках 6-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 17:30 мск. «Слуцк» — «Белшина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 28 Апреля 2023 года
    Слуцк
  • Слуцк
    •  Слуцк 17:30 Белшина Белшина
  • Бобруйск
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    «Слуцк»

    Эта команда пребывает на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. Отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка.

    «Слуцк» начал чемпионат явно ниже ожиданий. По всей видимости, команде уготована скромная борьба за выживание.

    Коэффициенты матча Слуцк — Белшина

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    В своем предыдущем поединке команда вновь проиграла. На выезде «Слуцк» уступил «Сморгони» со счетом 3:2.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Белшиной» для команды традиционно складываются относительно успешно. Из 5 последних очных поединков были выиграны 2 при одной коллизии.

    «Слуцк» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Кого же еще обыграть, как ни конкурента в борьбе за выживание?!

    «Белшина»

    «Белшина» начала чемпионат неудачно. Бобруйчане сразу оказались в самом низу, набрав лишь 2 очка в 4 матчах.

    Команда еще не познала радости побед в новом чемпионате. Да и забили игроки «Белшины» всего лишь один раз.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Белшина» дома не смогла обыграть «Славию» из Мозыря (1:1).

    Более того, в той встрече бобруйчане спаслись в самом эндшпиле. Так что и выезд в Слуцк ничего хорошего «Белшине» не сулит.

    Гости обречены играть вторым номером. «Белшина» постарается найти свой шанс на контратаках, но даже с этим будет непросто.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Слуцка» предлагают — 2.06.

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    На викторию «Белшины» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.54.

    Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что стоит ожидать результативных действий.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.08. Еще вариант для ставки — Победа «Слуцка» за 2.06.

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    «Слуцк» — «Белшина»: прогноз, ставка (3.08), статистика, коэффициенты матча 28.04.2023. Прогнозы на футбол. Голевое изобилие обеспечено?!
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