«Слуцк»
Эта команда пребывает на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. Отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка.
«Слуцк» начал чемпионат явно ниже ожиданий. По всей видимости, команде уготована скромная борьба за выживание.
Коэффициенты матча Слуцк — Белшина
В своем предыдущем поединке команда вновь проиграла. На выезде «Слуцк» уступил «Сморгони» со счетом 3:2.
Матчи с «Белшиной» для команды традиционно складываются относительно успешно. Из 5 последних очных поединков были выиграны 2 при одной коллизии.
«Слуцк» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Кого же еще обыграть, как ни конкурента в борьбе за выживание?!
«Белшина»
«Белшина» начала чемпионат неудачно. Бобруйчане сразу оказались в самом низу, набрав лишь 2 очка в 4 матчах.
Команда еще не познала радости побед в новом чемпионате. Да и забили игроки «Белшины» всего лишь один раз.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Белшина» дома не смогла обыграть «Славию» из Мозыря (1:1).
Более того, в той встрече бобруйчане спаслись в самом эндшпиле. Так что и выезд в Слуцк ничего хорошего «Белшине» не сулит.
Гости обречены играть вторым номером. «Белшина» постарается найти свой шанс на контратаках, но даже с этим будет непросто.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Слуцка» предлагают — 2.06.
На викторию «Белшины» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.54.
Обе команды
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.08. Еще вариант для ставки — Победа «Слуцка» за 2.06.