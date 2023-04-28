28 апреля в Москве «Динамо» примет «Факел». Встреча состоится в 20:00 по мск. «Динамо» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

К матчу москвичи подошли с поражением от «Зенита». В прошлом туре команда Славиши Йокановича проиграла со счетом 1:3. Таким образом, «Динамо» не смогло выиграть в трех из четырех последних матчей турнира.

Единственная победа у хозяев была в позапрошлом туре над «Нижним Новгородом», причем с уверенным счетом. Команда забила 3 мяча и пропустила один. Помимо этого была результативная ничья со «Спартаком» (3:3) и поражение от «Сочи» (0:2).

Коэффициенты матча Динамо — Факел 1X2Новым игрокам 1.504.406.20Фрибет$40

Не будем забывать о вылете «Динамо» из Кубка России. «Бело-голубые» уступили дорогу к финалу «Акрону». Они проиграли в серии пенальти.

Все прогнозы на РПЛ

В таблице РПЛ «динамики» занимают 6-е место. За 24 матча команда набрала 39 очков и в случае победы может побороться только за 5-ю позицию.

«Факел»

Воронежцы ведут борьбу за сохранение прописки, но пока никак не могут покинуть зону стыковых матчей. Причем уже после этого тура они могут оказаться в зоне вылета. К матчу они подходят с серией из четырех игр без побед.

«Факел» проиграл «Оренбургу» (1:3). Также он не устоял перед ЦСКА (0:2) и «Торпедо» (0:2). В матче с «Ахматом» удалось вырвать ничью и набрать очко (1:1).

Гости — единственная команда лиги с двумя победами и 12 ничьими за сезон. Также они ни разу не выиграли на выезде. Это худший результат турнира.

В турнирной таблице «Факел» занимает 14-е место. У него сыгранны все 24 матча и набраны 18 очков.

Прогноз и ставка

Исход с победой «Динамо» выставлен за 1.54. Победа «Факела» оценивается котировкой 6.00. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 4.50.

«Динамо» в последнее время в очках не купается. Клубу нужно набирать баллы и это отличный шанс, так как «Факел» часто проигрывает и на выезде выступает крайне неудачно.

«Динамо» уверенно чувствует себя на своем поле. Тут оно выиграло 4 матча из пяти. Так что хозяева выиграют и с форой -1.5. «Факел» потерпел 3 поражения с разрывом в счете минимум 2 гола. Ставка принимается с котировкой 2.38.

«Факел» забивал «Динамо» в последних матчах, поэтому должна сыграть ставка на «обе забьют», которая принимается с коэффициентом 1.83.