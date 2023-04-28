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    У «Динамо» отличный шанс взять очки

    «Динамо» — «Факел». Ставка (к. 2.38) и прогноз на РПЛ 28 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Факел»
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    Федор Смолов
    28 апреля в Москве «Динамо» примет «Факел». Встреча состоится в 20:00 по мск. «Динамо» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Апреля 2023 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 20:00 Факел Факел
  • Россия. Премьер-лига
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    «Динамо»

    К матчу москвичи подошли с поражением от «Зенита». В прошлом туре команда Славиши Йокановича проиграла со счетом 1:3. Таким образом, «Динамо» не смогло выиграть в трех из четырех последних матчей турнира.

    Единственная победа у хозяев была в позапрошлом туре над «Нижним Новгородом», причем с уверенным счетом. Команда забила 3 мяча и пропустила один. Помимо этого была результативная ничья со «Спартаком» (3:3) и поражение от «Сочи» (0:2).

    Коэффициенты матча Динамо — Факел

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    Не будем забывать о вылете «Динамо» из Кубка России. «Бело-голубые» уступили дорогу к финалу «Акрону». Они проиграли в серии пенальти.

    Все прогнозы на РПЛ

    В таблице РПЛ «динамики» занимают 6-е место. За 24 матча команда набрала 39 очков и в случае победы может побороться только за 5-ю позицию.

    «Факел»

    Воронежцы ведут борьбу за сохранение прописки, но пока никак не могут покинуть зону стыковых матчей. Причем уже после этого тура они могут оказаться в зоне вылета. К матчу они подходят с серией из четырех игр без побед.

    «Факел» проиграл «Оренбургу» (1:3). Также он не устоял перед ЦСКА (0:2) и «Торпедо» (0:2). В матче с «Ахматом» удалось вырвать ничью и набрать очко (1:1).

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    • Гости — единственная команда лиги с двумя победами и 12 ничьими за сезон. Также они ни разу не выиграли на выезде. Это худший результат турнира.

    В турнирной таблице «Факел» занимает 14-е место. У него сыгранны все 24 матча и набраны 18 очков.

    Прогноз и ставка

    Исход с победой «Динамо» выставлен за 1.54. Победа «Факела» оценивается котировкой 6.00. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 4.50.

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    «Динамо» в последнее время в очках не купается. Клубу нужно набирать баллы и это отличный шанс, так как «Факел» часто проигрывает и на выезде выступает крайне неудачно.

    «Динамо» уверенно чувствует себя на своем поле. Тут оно выиграло 4 матча из пяти. Так что хозяева выиграют и с форой -1.5. «Факел» потерпел 3 поражения с разрывом в счете минимум 2 гола. Ставка принимается с котировкой 2.38.

    «Факел» забивал «Динамо» в последних матчах, поэтому должна сыграть ставка на «обе забьют», которая принимается с коэффициентом 1.83.

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    «Динамо» — «Факел»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 28.04.2023. Прогнозы на футбол. У «Динамо» отличный шанс взять очки
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