«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» нынешний сезон проводит великолепно. По потерянным очкам команда Хосепа Гвардиолы уже опережает «канониров».

По всем параметрам команда выглядит сильнее соперника. Да и в матче первого круга «Манчестер Сити» обыграл лондонцев со счетом 1:3.

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В предыдущем туре чемпионата «Манчестер Сити» снова порадовал результатом. Дома был бит терпящий крушение «Лестер» (3:1).

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Более того, подопечные Гвардиолы прошли еще в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух встреч команда прошла «Баварию».

«Манчестер Сити» наверняка пойдет вперед с первых минут встречи. Тем паче, лидеры команды находятся в блестящей форме.

«Арсенал»

«Канониры» теряют балл за баллом, и осечки допускать уже не имеют права. В трех своих последних поединках команда Микеля Артеты сыграла вничью.

Последняя победа над «Манчестер Сити» случилась еще почти 3 года назад. «Арсенал» проиграл сопернику 7 (!) последних очных поединков.

Последний поединок принес команде очередное разочарование. Дома лондонцы еле спаслись в матче с аутсайдером АПЛ «Саутгемптоном» (3:3).

«Канонирам» нужно исключительно побеждать в этой встрече. В противном случае перспектив выиграть АПЛ у лондонцев минимум.

Гости предстанут в почти оптимальном кадровом сочетании. К тому же неплохой результативный ход набрал Габриэль Мартинелли, отличившийся 15 раз в чемпионате.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.55.

На викторию «Арсенала» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.33.

«Канонирам» ничего не остается, кроме как активно атаковать , да и пора бы лондонцам продемонстрировать свой лучший уровень.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Арсенала». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 8.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.