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    «Манчестер Сити» — «Арсенал». Дерзкая ставка за 5.75 на матч АПЛ 26 апреля 2023 года

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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Апреля 2023 года

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» нынешний сезон проводит великолепно. По потерянным очкам команда Хосепа Гвардиолы уже опережает «канониров».

    По всем параметрам команда выглядит сильнее соперника. Да и в матче первого круга «Манчестер Сити» обыграл лондонцев со счетом 1:3.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Арсенал Лондон

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    В предыдущем туре чемпионата «Манчестер Сити» снова порадовал результатом. Дома был бит терпящий крушение «Лестер» (3:1).

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    Более того, подопечные Гвардиолы прошли еще в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух встреч команда прошла «Баварию».

    «Манчестер Сити» наверняка пойдет вперед с первых минут встречи. Тем паче, лидеры команды находятся в блестящей форме.

    «Арсенал»

    «Канониры» теряют балл за баллом, и осечки допускать уже не имеют права. В трех своих последних поединках команда Микеля Артеты сыграла вничью.

    Последняя победа над «Манчестер Сити» случилась еще почти 3 года назад. «Арсенал» проиграл сопернику 7 (!) последних очных поединков.

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    • Последний поединок принес команде очередное разочарование. Дома лондонцы еле спаслись в матче с аутсайдером АПЛ «Саутгемптоном» (3:3).

    «Канонирам» нужно исключительно побеждать в этой встрече. В противном случае перспектив выиграть АПЛ у лондонцев минимум.

    Гости предстанут в почти оптимальном кадровом сочетании. К тому же неплохой результативный ход набрал Габриэль Мартинелли, отличившийся 15 раз в чемпионате.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Арсенала» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.33.

    «Канонирам» ничего не остается, кроме как активно атаковать, да и пора бы лондонцам продемонстрировать свой лучший уровень.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Арсенала». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 8.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз, ставка (5.75), статистика, коэффициенты матча 26.04.2023. Прогнозы на футбол. Сенсация на «Этихад»?
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