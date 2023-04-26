«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Арсенала» в 33-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

У «Горожан» насыщенный месяц. В апреле команда Хосепа Гвардиолы встретилась с «Ливерпулем» и «Баварией». Над мерсисайдцами была одержана крупная победа в АПЛ со счетом 4:1. «Баварию» клуб выбил из Лиги чемпионов, завоевав путевку в полуфинал турнира.

«Манчестер Сити» обыграл мюнхенцев по сумме двух матчей со счетом 4:1. Все решила победа в первой встрече (3:0). Помимо этого были уверенные результаты в поединках АПЛ с «Саутгемптоном» (4:1) и «Лестером» (3:1).

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Кроме того, манкунианцы пробились в финал Кубка Англии после разгрома «Шеффилд Юнайтед» (3:0), и теперь поспорят в решвающем поединке турнира с непримиримыми земляками из «МЮ».

Все прогнозы на АПЛ

Коллектив идет на втором месте, но является потенциальным лидером. Последнее поражение он потерпел 5 февраля, а после этого в 16 матчах выиграл 11 из 12 последних выступлений с учетом всех турниров.

«Арсенал»

Команда бьется за титул. На текущий момент «Арсенал» находится на первом месте, опережая «Сити» на пять очков, но сыграл на две игры больше, поэтому ему нужно побеждать, чтобы избежать потери лидерства.

В последних матчах команда Микеля Артеты выглядит не столь уверенно. В трех своих последних поединках «канониры» потеряли 6 очков.

В минувшем туре «Арсенал» вновь разочаровал результатом. На своем поле «Канониры» расписали мировую с «Саутгемптоном» (3:3).

Вот уже пять поединков коллектив не знает поражений, однако в трех последних из них он сыграл вничью, а значит гостям будет довольно сложно выиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,56. Успех «Арсенала» оценивается в 5,55, ничья — в 4,53.

Девять из 11 последних победных матчей хозяев завершились с тотал больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,02.

Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет 1-й тайм и матч, а также тотал больше 2,5 голов за 2,96 — это повторяет предыдущий расклад, но при этом учитывает то, что прекрасная форма позволит хозяевам выигрывать к перерыву.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» за 5.75.