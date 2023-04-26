ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар» Голепад на «Открытие Арене». «Спартак» и «Краснодар» выдали самый безумный матч сезона Кайл УокерТрансферный дайджест. 18-24 апреля Френки де ЙонгДе Йонг, Мак Аллистер, Райс и еще топ-5 идеальных партнеров для Каземиро в «МЮ»
  • 23:45
    • «Аталанта» разобралась с «Ромой»
    Все новости спорта

    Выиграет ли «Арсенал» битву за титул у «Сити»?

    «Манчестер Сити» — «Арсенал». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, АПЛ, 26 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Арсенал Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Арсенал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Сити» — потенциальный лидер АПЛ
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Арсенала» в 33-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Апреля 2023 года

    «Манчестер Сити»

    У «Горожан» насыщенный месяц. В апреле команда Хосепа Гвардиолы встретилась с «Ливерпулем» и «Баварией». Над мерсисайдцами была одержана крупная победа в АПЛ со счетом 4:1. «Баварию» клуб выбил из Лиги чемпионов, завоевав путевку в полуфинал турнира.

    «Манчестер Сити» обыграл мюнхенцев по сумме двух матчей со счетом 4:1. Все решила победа в первой встрече (3:0). Помимо этого были уверенные результаты в поединках АПЛ с «Саутгемптоном» (4:1) и «Лестером» (3:1).

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Арсенал Лондон

    1X2Новым игрокам
  • 1.554.405.50Фрибет$40
    •

    Кроме того, манкунианцы пробились в финал Кубка Англии после разгрома «Шеффилд Юнайтед» (3:0), и теперь поспорят в решвающем поединке турнира с непримиримыми земляками из «МЮ».

    Все прогнозы на АПЛ

    Коллектив идет на втором месте, но является потенциальным лидером. Последнее поражение он потерпел 5 февраля, а после этого в 16 матчах выиграл 11 из 12 последних выступлений с учетом всех турниров.

    «Арсенал»

    Команда бьется за титул. На текущий момент «Арсенал» находится на первом месте, опережая «Сити» на пять очков, но сыграл на две игры больше, поэтому ему нужно побеждать, чтобы избежать потери лидерства.

    В последних матчах команда Микеля Артеты выглядит не столь уверенно. В трех своих последних поединках «канониры» потеряли 6 очков.

  • Верните скучный «Арсенал». Хаотичные «канониры» теряют очки из-за глупых ошибок
  • Команда Артеты накануне матча с «Манчестер Сити» потеряла свое спокойствие и точность игры
  • 22/04/2023

    • В минувшем туре «Арсенал» вновь разочаровал результатом. На своем поле «Канониры» расписали мировую с «Саутгемптоном» (3:3).

    Вот уже пять поединков коллектив не знает поражений, однако в трех последних из них он сыграл вничью, а значит гостям будет довольно сложно выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,56. Успех «Арсенала» оценивается в 5,55, ничья — в 4,53.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Девять из 11 последних победных матчей хозяев завершились с тотал больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,02.

    Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет 1-й тайм и матч, а также тотал больше 2,5 голов за 2,96 — это повторяет предыдущий расклад, но при этом учитывает то, что прекрасная форма позволит хозяевам выигрывать к перерыву.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» за 5.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.40
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Майами — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Виннипег — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сиэтл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Рига — Метта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кадис — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брага — Насьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.06
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 26.04.2023. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Арсенал» битву за титул у «Сити»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры