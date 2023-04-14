«Специя» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 21:45 мск. «Специя» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

Команда находится на границе с зоной вылета в Серии А, борясь за выживание. «Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице и опережает 18-ю строчку на 4 очка.

В нынешнем сезоне команда выступает, мягко говоря, не очень удачно, выиграв всего 5 встреч из 29-и. «Специя» очень мало забивает, всего 25 голов в сезоне — это один из худших показателей в Серии А.

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Несмотря на это, команда начала стабильно набирать очки. За последние 6 матчей «Специя» проиграла лишь «Сассуоло» (0:1), выиграла мощный «Интер» (2:1) и 4 раза сыграла вничью.

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Стоит отметить, что только в двух из 6-и последних матчах «Специя» забивала больше одного гола за игру.

Команда проиграла всего 4 матча из 15-и на своем поле в нынешнем сезоне, выиграла трижды и 8 раз заканчивала встречи ничейным результатом.

«Лацио»

Команда находится в четверке команд в Серии А, которые попадут на групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. «Лацио» занимает 2-е место и имеет комфортный отрыв в 7 очков от 5-й строчки.

Команда проводит отличный сезон и если бы не мощнейший «Наполи», то «Лацио» бы точно поборолся за первой место в Серии А. Стоит отметить, что команда проиграла всего 5 встреч из 29-и в нынешнем сезоне, выиграв при этом 17 раз.

У «Лацио» продолжается беспроигрышная серия в чемпионате Италии, которая насчитывает уже 7 матчей. За этот период команда обыграла «Ювентус» (2:1), «Рому» (1:0) и «Наполи» (1:0).

«Лацио» находится в очень хорошей форме. Плюс ко всему, на чужом поле команда чувствует себя как рыба в воде. За 14 гостевых встреч команда проиграла лишь дважды, одержав при этом 8 побед. «Лацио» уступает по результатам гостевых встреч только «Наполи».

В последней очная встреча «Лацио» и «Специи» закончилась разгромом вторых. «Лацио» забил 4 безответных гола и одержал уверенную победу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лацио» предлагают — 1.75.

На викторию «Специи» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.75.

Кажется, что такой «Лацио» очень сложно обыграть. Можно предположить, что гости заберут 3 очка, но на сей раз «Специи» все таки удастся поразить ворота соперника.

Наш прогноз — Победа «Лацио» и тотал 1.5 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе команды забьют за 2.06.