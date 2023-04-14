«Модена» сыграет на своем поле с «Пармой» в рамках 33-го тура итальянской Серии B. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 21:30 мск. «Модена» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Модена»

За 6 туров до конца чемпионата команда занимает 10-е место в турнирной таблице. «Модена» еще сохраняет шансы на то, чтобы запрыгнуть в последний вагон плей-офф Серии B.

Команда достаточно много матчей проиграла — 14 поражений в 32-х встречах. «Модена» отстает от зоны плей-офф чемпионата на 4 балла и еще сохраняет шансы, но для этого необходимо побеждать мощную «Парму» в предстоящем поединке.

В последних 5-и матчах «Модена» дважды проиграла, столько же раз выиграла и в одной встрече сыграла вничью. Только в одной встрече команда очевидно провалилась. В матче с «Палермо» «Модена» пропустила 5 голов, забив только дважды.

Все прогнозы на футбол

Команда не очень хорошо выступает на своем поле, занимая лишь 13-е место в лиге по этому показателю. Несмотря на это, в последних 5-и домашних матчах «Модена» проиграла лишь однажды.

«Парма»

Команда находится в зоне плей-офф Серии B, занимая 7-е место в турнирной таблице. За 6 туров до конца чемпионата «Парма» опережает 9-ю строчку, которая проходит мимо плей-офф, на 4 балла.

Команда проводит хороший сезон, имея все шансы закончить чемпионат на 5-м месте, но для этого нужно побеждать конкурентов. У «Пармы» все хорошо с обороной — 34 пропущенных в 32-х встречах.

Стоит отметить, что в последних 5-и турах команда проиграла лишь «Комо» (0:2), трижды одержала победу и сыграла вничью в одном матче. За этот период «Парма» забила 4 гола и трижды пропустила.

Команда также неплохо выступает и на чужом поле, проиграв всего 5 матчей из 16-и в нынешнем сезоне, а в последних 5-и турах «Парма» проиграла лишь один раз.

В последней очной встречей между «Пармой» и «Моденой» вторая команда одержала победу со счетом 2:1, сделав результат уже в первом тайме. Сможет ли «Парма» реабилитироваться за прошлый поединок? Взять реванш на чужом поле будет еще труднее.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Пармы» предлагают — 2.48.

На викторию «Модены» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.15.

В предстоящей встрече для обеих команд очень важен результат. Можно предположить, что «Модена» и «Парма» будут играть в закрытый футбол и разойдутся миром.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.15. Еще вариант для ставки — Количество голов «2-3» за 1.94.