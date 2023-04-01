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    «Аталанта» выиграет в гостях у «Кремонезе»

    «Кремонезе» — «Аталанта». Прогноз, ставка (к. 2.38) на футбол, Серия А, 1 апреля 2023 года

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    «Аталанта»
    «Кремонезе» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 28-го тура итальянской Серии А. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 16:00 мск. «Кремонезе» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Апреля 2023 года
    Кремонезе
  • Кремона
    •  Кремонезе 16:00 Аталанта Аталанта
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    «Кремонезе»

    Команда, очевидно, проваливает нынешний сезон. «Кремонезе» занимает последнее 20-е место в турнирной таблице Серии А, имея лишь теоретические шансы на сохранение прописки в чемпионате.

    Команда выиграла всего один матч из 27-и в нынешнем сезоне, сыграла 10 раз вничью и 16 встреч проиграли. Единственный матч команда выиграла у «Ромы» (2:1) 28 февраля.

    Коэффициенты матча Кремонезе — Аталанта

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    Стоит отметить, что «Кремонезе» пропустила больше всех команд в Серии А — 49 голов. Также, команда делит предпоследнее место в чемпионате по результативности — 22 гола.

    Все прогнозы на Серию А

    В последних 5-и матчах чемпионата «Кремонезе» дважды проиграла и сыграла вничью и один раз победила. За этот период команда забила 7 голов и 9 раз пропустила.

    «Аталанта»

    Команда находится в верхней части турнирной таблицы Серии А. «Аталанта» занимает 6-е место в лиге с 45-ю очками в активе, отставая от зоны Лиги Европы на 2 балла.

    Команда ведет борьбу за сохранение прописки в Лиге конференций с «Ювентусом». Туринцы отстают от «Аталанты» на 4 балла.7

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    • Стоит отметить, что команда проиграла 8 матчей из 27-и в нынешнем сезоне, но последние результаты «Аталанты» оставляют желать лучшего. За последние 5 матчей в Серии А команда проиграла 3 раза и по одному матчу сыграла вничью и выиграла.

    «Аталанта» и «Кремонезе» уже встречались в нынешнем сезоне. В 6-м туре Серии А команды разошлись миром (1:1). У «Аталанты» есть шанс сделать правильные выводы и начать новую победную серию.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям . На победу «Аталанты» предлагают — 1.68.

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    На викторию «Кремонезе» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.95.

    «Аталанта» здорово играет в гостях. Команда выиграла 7 матчей из 14-и на чужом поле, занимая 3-е место в лиге по этому показателю. Можно предположить, что гости наберут свои очки и укрепят свои позиции в турнирной таблице.

    Наш прогноз — Победа «Аталанты» и тотал 3.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — обе команды забьют за 1.83.

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    «Кремонезе» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. «Аталанта» выиграет в гостях у «Кремонезе»
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