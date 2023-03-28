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    Немцам победы не видать!

    Германия — Бельгия. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, товарищеский матч, 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Бельгия
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    Томас Мюллер
    Германия сыграет на своем поле с Бельгией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 28 марта, начало — в 21:45 мск. Германия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 28 Марта 2023 года
    Германия
  • Берлин
    •  Германия 21:45 Бельгия Бельгия
  • Брюссель
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    Германия

    Немцы опозорились на чемпионате мира. В своем квартете они заняли лишь 3 место и не вышли из не самой сложной группы.

    В своем последнем матче Германия выиграла. Контрольная встреча с перуанцами принесла викторию (2:0).

    Коэффициенты матча Германия — Бельгия

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  • 1.703.655.20Фрибет$40
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    Так что теперь есть все шансы попробовать себя на фоне более сильного соперника. И немцы мотивированы добыть победу.

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    Нет сомнений, и в этом поединке Германия будет активна в атаке. Томас Мюллер на месте, да и остальные ему под стать.

    Немцы традиционно стабильно обыгрывают Бельгию. Все (!) очные встречи завершились победами немцев.

    Бельгия

    Сборная этой страны не радует успешными результатами. Бельгия не вышла из группы на последнем Мундиале.

    Бельгия имеет проблемы с реализацией. На Мундиале бельгийцы разродились лишь 1 голом в 3 матчах.

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    • А вот свой последний поединок команда провела блестяще. Бельгия на выезде разгромила сильных шведов (0:3).

    Наверняка бельгийцы постараются хотя бы не уступить немцам. Такой исход видится вполне вероятным.

    Вероятно, гости будут действовать вторым номером. Бельгийцы способны выжать что-то из контратак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Германии предлагают — 1.70.

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    На викторию Бельгии дают — 5.25, ничья оценена — в 3.40.

    Бельгийцы имеют крепкий по именам состав, и вполне способны дать бой кому угодно.

    Наш прогноз — Победа Бельгии или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    Германия — Бельгия: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на футбол. Немцам победы не видать!
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