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    Аргентинцы деклассируют Кюрасао

    Аргентина — Кюрасао. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, товарищеский матч, 28 марта 2023 года

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    Лионель Месси
    Аргентина сыграет на своем поле с Кюрасао в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 28 марта, начало — в 02:00 мск. Аргентина — Кюрасао: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 28 Марта 2023 года
    Аргентина
  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 23:00 Кюрасао Кюрасао
  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Аргентина

    Действующий чемпион мира все пожинает лавры успеха. Аргентинцы даже в контрольных матчах выглядят солидно.

    Последний из них команда провела успешно. Лионель Месси и компания уверенно одолели сборную Панамы (2:0).

    К слову, Месси снова забил. Причем этот самый гол стал для капитана сборной Аргентины 800-м в карьере.

    Все прогнозы на футбол

    Разумеется, и в этом поединке Аргентина будет активна в атаке. Подбор квалифицированных игроков у чемпионов мира богатейший.

    Ну и, конечно же, Месси может открыть свою девятую сотню голов в карьере. Да и соперник у аргентинцев отнюдь не самый сильный.

    Кюрасао

    Сборная этой страны не радует успешными результатами. Кюрасао даже в своей зоне КОНКАКАФ не блещет.

    Кюрасао имеет проблемы во всех линиях. Да и состав команды явно не назовешь особо крепким и стабильным.

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    • Вот и в своем последнем поединке сборная Кюрасао проиграла. Канадцы оказались сильнее, что и вылилось в итоговые 0:2.

    Более того, сборная Кюрасао проиграла четыре своих последних матча. Последняя победа же пришлась еще на июнь.

    Вероятно, команде придется держать оборону на протяжении всей встречи. Да и не дать забить Месси — уже мотивация!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины предлагают — 1.02.

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    На викторию Кюрасао дают — 67.00, ничья оценена — в 21.00.

    Аргентинцы смотрятся в разы сильнее соперника, и наверняка будут действовать с позиции силы.

    Наш прогноз — Фора Аргентины -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Фора Аргентины -5.5 за 3.00.

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    Аргентина — Кюрасао: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на футбол. Аргентинцы деклассируют Кюрасао
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