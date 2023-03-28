Аргентина сыграет на своем поле с Кюрасао в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 28 марта, начало — в 02:00 мск. Аргентина — Кюрасао: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Действующий чемпион мира все пожинает лавры успеха. Аргентинцы даже в контрольных матчах выглядят солидно.

Последний из них команда провела успешно. Лионель Месси и компания уверенно одолели сборную Панамы (2:0).

К слову, Месси снова забил. Причем этот самый гол стал для капитана сборной Аргентины 800-м в карьере.

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Разумеется, и в этом поединке Аргентина будет активна в атаке. Подбор квалифицированных игроков у чемпионов мира богатейший.

Ну и, конечно же, Месси может открыть свою девятую сотню голов в карьере. Да и соперник у аргентинцев отнюдь не самый сильный.

Кюрасао

Сборная этой страны не радует успешными результатами. Кюрасао даже в своей зоне КОНКАКАФ не блещет.

Кюрасао имеет проблемы во всех линиях. Да и состав команды явно не назовешь особо крепким и стабильным.

Вот и в своем последнем поединке сборная Кюрасао проиграла. Канадцы оказались сильнее, что и вылилось в итоговые 0:2.

Более того, сборная Кюрасао проиграла четыре своих последних матча. Последняя победа же пришлась еще на июнь.

Вероятно, команде придется держать оборону на протяжении всей встречи. Да и не дать забить Месси — уже мотивация!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины предлагают — 1.02.

На викторию Кюрасао дают — 67.00, ничья оценена — в 21.00.

Аргентинцы смотрятся в разы сильнее соперника , и наверняка будут действовать с позиции силы.

Наш прогноз — Фора Аргентины -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Фора Аргентины -5.5 за 3.00.