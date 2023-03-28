Аргентина
Действующий чемпион мира все пожинает лавры успеха. Аргентинцы даже в контрольных матчах выглядят солидно.
Последний из них команда провела успешно. Лионель Месси и компания уверенно одолели сборную Панамы (2:0).
К слову, Месси снова забил. Причем этот самый гол стал для капитана сборной Аргентины 800-м в карьере.
Разумеется, и в этом поединке Аргентина будет активна в атаке. Подбор квалифицированных игроков у чемпионов мира богатейший.
Ну и, конечно же, Месси может открыть свою девятую сотню голов в карьере. Да и соперник у аргентинцев отнюдь не самый сильный.
Кюрасао
Сборная этой страны не радует успешными результатами. Кюрасао даже в своей зоне КОНКАКАФ не блещет.
Кюрасао имеет проблемы во всех линиях. Да и состав команды явно не назовешь особо крепким и стабильным.
Вот и в своем последнем поединке сборная Кюрасао проиграла. Канадцы оказались сильнее, что и вылилось в итоговые 0:2.
Более того, сборная Кюрасао проиграла четыре своих последних матча. Последняя победа же пришлась еще на июнь.
Вероятно, команде придется держать оборону на протяжении всей встречи. Да и не дать забить Месси — уже мотивация!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины предлагают — 1.02.
На викторию Кюрасао дают — 67.00, ничья оценена — в 21.00.
Наш прогноз — Фора Аргентины -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Фора Аргентины -5.5 за 3.00.