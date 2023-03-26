«Шинник»
Команда из Ярославля не претендует на повышение в классе. «Черно-синие» в настоящий момент занимают десятое место в турнирной таблице и являются крепким середняком Первой лиги.
В активе «медведей» сейчас 32 очка. Они на восемь пунктов отстают от зоны переходных матчей за место в российской Премьер-лиге, но при этом на девять баллов опережают «Кубань», которая находится в зоне вылета.
Коэффициенты матча Шинник — Нефтехимик
«Шинник» давно вылетел из Кубка России, а в чемпионате имеет равную разницу мячей. Команда забила 26 мячей и столько же пропустила.
В трех матчах 2023 года подопечные Вадима Евсеева уступили московской «Родине» (1:2), сыграли вничью с красноярским «Енисеем» (2:2), а также переиграли «Уфу» (2:1).
«Нефтехимик»
Подопечные Кирилла Новикова борются за сохранение прописки в Первой лиге. После 23 туров команда из Нижнекамска занимает лишь двенадцатое место в турнирной таблице. В активе нижнекамцев 29 очков.
«Нефтехимик» лишь на шесть баллов опережает пятнадцатую «Кубань», которая находится в зоне вылета. Вся борьба за то, чтобы остаться в Первой лиге еще впереди и команде Новикова еще рано расслабляться.
Что касается статистики, то у «зелено-красных» 20 забитых мячей и 21 пропущенный. Из этого можно сделать вывод, что команда играет в «низовой» футбол. Из Кубка России «Нефтехимик» уже давно вылетел.
В 2023 году «Нефтехимик» провел три матча, из которых в двух сыграл вничью и одну проиграл. Команда из Нижнекамска расписала мировую с «Волгарем» (1:1) и «Аланией» (0:0), но уступила «Велесу» (1:4).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шинника» предлагают поставить за 2.18.
На викторию «Нефтехимика» дают 3.40, ничья оценена в 3.35.
Встречаются примерно равные команды, поэтому поставим на то, что встреча завершится вничью.
Также сделаем ставку на то, что матч нерезультативным и команды не забьют три мяча на двоих.