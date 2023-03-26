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    «Шинник» и «Нефтехимик» поделят очки

    «Шинник» — «Нефтехимик». Прогноз, ставка (к. 3.35) на футбол, Первая лига, 26 марта 2023 года

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    «Шинник»
    Ярославский «Шинник» сыграет на своем поле с нижнекамским «Нефтехимиком» в рамках 24-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 26 марта, начало — в 16:00 мск. «Шинник» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Марта 2023 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 16:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    «Шинник»

    Команда из Ярославля не претендует на повышение в классе. «Черно-синие» в настоящий момент занимают десятое место в турнирной таблице и являются крепким середняком Первой лиги.

    В активе «медведей» сейчас 32 очка. Они на восемь пунктов отстают от зоны переходных матчей за место в российской Премьер-лиге, но при этом на девять баллов опережают «Кубань», которая находится в зоне вылета.

    Коэффициенты матча Шинник — Нефтехимик

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    «Шинник» давно вылетел из Кубка России, а в чемпионате имеет равную разницу мячей. Команда забила 26 мячей и столько же пропустила.

    Прогнозы на ФНЛ

    В трех матчах 2023 года подопечные Вадима Евсеева уступили московской «Родине» (1:2), сыграли вничью с красноярским «Енисеем» (2:2), а также переиграли «Уфу» (2:1).

    «Нефтехимик»

    Подопечные Кирилла Новикова борются за сохранение прописки в Первой лиге. После 23 туров команда из Нижнекамска занимает лишь двенадцатое место в турнирной таблице. В активе нижнекамцев 29 очков.

    «Нефтехимик» лишь на шесть баллов опережает пятнадцатую «Кубань», которая находится в зоне вылета. Вся борьба за то, чтобы остаться в Первой лиге еще впереди и команде Новикова еще рано расслабляться.

    Что касается статистики, то у «зелено-красных» 20 забитых мячей и 21 пропущенный. Из этого можно сделать вывод, что команда играет в «низовой» футбол. Из Кубка России «Нефтехимик» уже давно вылетел.

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    • В 2023 году «Нефтехимик» провел три матча, из которых в двух сыграл вничью и одну проиграл. Команда из Нижнекамска расписала мировую с «Волгарем» (1:1) и «Аланией» (0:0), но уступила «Велесу» (1:4).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шинника» предлагают поставить за 2.18.

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    На викторию «Нефтехимика» дают 3.40, ничья оценена в 3.35.

    Встречаются примерно равные команды, поэтому поставим на то, что встреча завершится вничью.

    Также сделаем ставку на то, что матч нерезультативным и команды не забьют три мяча на двоих.

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    «Шинник» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на футбол. «Шинник» и «Нефтехимик» поделят очки
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