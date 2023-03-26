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    «Акрон» и «Динамо» проведут скромный матч

    «Акрон» — «Динамо» Махачкала. Ставки (к. 2.10) и прогноз на Первую лигу 26 марта 2023 года

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    26 марта «Акрон» примет махачкалинское «Динамо» в матче 24-го тура Первой лиги России. Начало игры в 15:00 мск. «Акрон» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Марта 2023 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 15:00 Динамо-Махачкала Динамо-Махачкала
  • Махачкала
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    «Акрон»

    Хозяева проводят неплохой отрезок сезона. Помимо того, что они продолжают беспроигрышную серию в чемпионате, у них также хорошо идут дела в Кубке России.

    Напомним, что команда выступает в Пути регионов. Там ей удалось пройти «Локомотив», обыграв его в серии пенальти. Теперь «Акрон» сыграет в полуфинале с московским «Динамо».

    В недавних трех матчах чемпионата «Акрон» дважды сыграл вничью и добыл победу. Нулевую коллектив расписал с «Краснодаром-2», а также сыграл вничью с «Балтикой» (1:1).

    Победа была 11 марта над КАМАЗом (2:0). В таблице у «Акрона» 27 набранных пунктов, с которыми она занимает 13-е место.

    «Динамо» Махачкала

    Махачкалинцы находятся выше по таблице. У них 33 очка. По счет они идут шестыми. Если команде удастся выиграть, то она добудет свою третью победу подряд в чемпионате.

    До этого «Динамо» минимально выиграло у «СКА-Хабаровск» (1:0). С тем же результатом клуб добыл победу над «Краснодаром-2».

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    • Беспроигрышная серия динамовцев состоит из двух побед и двух ничьих. За прошедшие 5 последних туров «Динамо» имеет всего 2 пропущенных мяча, а также всего 3 забитых.

    Отметим, что на данный момент «Динамо» имеет самый низкий показатель пропущенных мячей (16).

    Прогноз и ставки

    Это будет матч двух хороших команд, чья текущая игровая форма находится в отличном состоянии. При этом за обоими соперниками замечена тенденция низовых результатов, особенно за «Динамо», у которого суммарно забито 5 мячей (с учетом пропущенных) в 5 последних матчах.

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    Фаворита букмекеры не выделили. Котировки составляют 2.60 на «Акрон» и 2.80 на «Динамо»

    «Динамо» засушит поединок почти до нуля. Рассчитываем на один гол и не более. Ставка — тотал меньше 2 за 2.10.

    Есть высокая вероятность того, что первый тайм закончится без голов. Ставка — никто не забьет в первом тайме за 2.45.

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    «Акрон» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на футбол. «Акрон» и «Динамо» проведут скромный матч
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