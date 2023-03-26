26 марта «Акрон» примет махачкалинское «Динамо» в матче 24-го тура Первой лиги России. Начало игры в 15:00 мск. «Акрон» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

Хозяева проводят неплохой отрезок сезона. Помимо того, что они продолжают беспроигрышную серию в чемпионате, у них также хорошо идут дела в Кубке России.

Напомним, что команда выступает в Пути регионов. Там ей удалось пройти «Локомотив», обыграв его в серии пенальти. Теперь «Акрон» сыграет в полуфинале с московским «Динамо».

В недавних трех матчах чемпионата «Акрон» дважды сыграл вничью и добыл победу. Нулевую коллектив расписал с «Краснодаром-2», а также сыграл вничью с «Балтикой» (1:1).

Победа была 11 марта над КАМАЗом (2:0). В таблице у «Акрона» 27 набранных пунктов, с которыми она занимает 13-е место.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинцы находятся выше по таблице. У них 33 очка. По счет они идут шестыми. Если команде удастся выиграть, то она добудет свою третью победу подряд в чемпионате.

До этого «Динамо» минимально выиграло у «СКА-Хабаровск» (1:0). С тем же результатом клуб добыл победу над «Краснодаром-2».

Беспроигрышная серия динамовцев состоит из двух побед и двух ничьих. За прошедшие 5 последних туров «Динамо» имеет всего 2 пропущенных мяча, а также всего 3 забитых.

Отметим, что на данный момент «Динамо» имеет самый низкий показатель пропущенных мячей (16).

Прогноз и ставки

Это будет матч двух хороших команд, чья текущая игровая форма находится в отличном состоянии. При этом за обоими соперниками замечена тенденция низовых результатов, особенно за «Динамо», у которого суммарно забито 5 мячей (с учетом пропущенных) в 5 последних матчах.

Фаворита букмекеры не выделили. Котировки составляют 2.60 на «Акрон» и 2.80 на «Динамо»

«Динамо» засушит поединок почти до нуля. Рассчитываем на один гол и не более. Ставка — тотал меньше 2 за 2.10.

Есть высокая вероятность того, что первый тайм закончится без голов. Ставка — никто не забьет в первом тайме за 2.45.