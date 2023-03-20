«Арис» сыграет на своем поле против «АЕКа» в 28-м туре чемпионата Кипра. Матч пройдет 20 марта, начало — в 17:00 мск. «Арис» — «АЕК»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арис»

Команда проводит неплохой сезон, занимая 3-е место в турнирной таблице Первого дивизиона в Кипре. «Арис» сыграет последний матч в сезоне с «АЕКом» в рамках плей-офф.

Если «Арис» выиграет предстоящий матч, то окажется на 2-м месте в турнирной таблице. В любом случае, команда уже обеспечила себе место в Лиге Конференций на следующий сезон и уже не претендует на Лигу чемпионов.

Стоит отметить, что у «Ариса» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 8 матчей. За этот период команда выиграла 6 раз и дважды сыграла вничью.

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Команда набрала хороший ход и вполне может претендовать на победу в предстоящем матче. «Арис» лишь дважды проигрывал на своем поле в 13-и матчах сезона.

Основным нападающий в команде является российский футболист Александр Кокорин, который временами выдает неплохую игру. Форвард забил 10 голов в 21-м матче кипрского чемпионата.

«АЕК»

Перед матчем с «Арисом» команда занимает 2-е место в турнирной таблице Первого дивизиона и в случае победу в предстоящей встрече сохранит эту строчку.

В 28-и матчах нынешнего сезона «АЕК» выиграл 18 раз и 6 раз проиграл. Команда пропустила всего лишь 22 гола при 46-и забитых.

Стоит отметить, что «АЕК» довольно далеко прошел в Лиге Конференций. В 1/8 финала команда уступила английскому «Вест Хэму» (0:2 и 0:4) и вылетела из турнира. К тому же, команда проиграла и в последнем матче плей-офф чемпионата Кипра «Аполлону» (0:1), получив за матч две красные карточки.

«АЕК» и «Арис» уже встречались в нынешнем сезоне. 15 января 2023 года «АЕК» вырвал победу со счетом 4:3, забив решающий гол на 95-й минуте. По ходу встречи команда отыграла с 0:2.

Прогноз и ставка

На «Арис» в этом матче можно поставить за 2.44, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу «АЕК» — за 2.95.

«Арис» имеет все шансы подняться на второе место, команда набрала отличный ход, имея беспроигрышную серию.

Ставка — Победа «Ариса» за 2.44.

Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2.5 за 2.23.