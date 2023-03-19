«Лацио» сыграет с «Ромой» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Римское дерби пройдет в воскресенье, 19 марта, начало — в 20:00 мск. «Лацио» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Бело-голубые» в текущем сезоне борются за попадание в зону Лиги чемпионов. В настоящий момент римляне занимают третье место в турнирной таблице итальянской Серии А.

В активе «орлов» в настоящий момент 49 очков. Они на один пункт отстают от «Интера», и на один балл опережают «Милан». Конечно, побороться с «Наполи» за чемпионство вряд ли удастся, но вот вся борьба за топ-4 еще впереди.

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Среди недели «Лацио» уступил нидерландскому «АЗ» и вылетел из Лиги конференций. Из Кубка Италии команда из столицы страны также уже вылетела, поэтому может полностью сконцентрироваться на выступлении в Серии А.

Все прогнозы на Серию А

В последнем туре «Лацио» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), а до этого оказался сильнее «Наполи» (1:0), «Сампдории» (1:0) и «Салернитаны» (2:0). Подопечные Мацрицио Сарри находятся в достаточно неплохой форме.

«Рома»

«Волчица» также борется за место в зоне Лиги чемпионов. «Желто-красные» пока занимают лишь пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 47 зачетных баллов.

«Волшебная» на один пункт отстает от «Милана», на два — от «Лацио» и на три — от «Интера». Любая победа может поднять команду из Рима сразу на несколько позиций вверх, поэтому заруба еще впереди.

«Рома» вылетела из Кубка Италии, но продолжает участие в Лиге Европы. Римляне прошли «Реал Сосьедад» в 1/8 финала и пробились в четвертьфинал, где встретятся с нидерландским «Фейеноордом».

Что касается выступлений в Серии А, то в прошлом туре подопечные Жозе Моуринью уступили «Сассуоло» (3:4), а до этого переиграли «Ювентус» (1:0). Перед этим также было сенсационное поражение от «Кремонезе» (1:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают, что шансы на успех команд абсолютно равны. Коэффициент на победу какой-то из команд равен 2.80.

Ничья котируется в 3.05.

Встречаются примерно равные команды, еще и дерби, поэтому поставим на ничью, которая не устроит ни одну из команд.

Также сделаем ставку на то, что команды порадуют болельщиков результативным футболом и забьют три мяча на двоих.