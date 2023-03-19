«Лацио»
«Бело-голубые» в текущем сезоне борются за попадание в зону Лиги чемпионов. В настоящий момент римляне занимают третье место в турнирной таблице итальянской Серии А.
В активе «орлов» в настоящий момент 49 очков. Они на один пункт отстают от «Интера», и на один балл опережают «Милан». Конечно, побороться с «Наполи» за чемпионство вряд ли удастся, но вот вся борьба за топ-4 еще впереди.
Коэффициенты матча Лацио — Рома
Среди недели «Лацио» уступил нидерландскому «АЗ» и вылетел из Лиги конференций. Из Кубка Италии команда из столицы страны также уже вылетела, поэтому может полностью сконцентрироваться на выступлении в Серии А.
В последнем туре «Лацио» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), а до этого оказался сильнее «Наполи» (1:0), «Сампдории» (1:0) и «Салернитаны» (2:0). Подопечные Мацрицио Сарри находятся в достаточно неплохой форме.
«Рома»
«Волчица» также борется за место в зоне Лиги чемпионов. «Желто-красные» пока занимают лишь пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 47 зачетных баллов.
«Волшебная» на один пункт отстает от «Милана», на два — от «Лацио» и на три — от «Интера». Любая победа может поднять команду из Рима сразу на несколько позиций вверх, поэтому заруба еще впереди.
«Рома» вылетела из Кубка Италии, но продолжает участие в Лиге Европы. Римляне прошли «Реал Сосьедад» в 1/8 финала и пробились в четвертьфинал, где встретятся с нидерландским «Фейеноордом».
Что касается выступлений в Серии А, то в прошлом туре подопечные Жозе Моуринью уступили «Сассуоло» (3:4), а до этого переиграли «Ювентус» (1:0). Перед этим также было сенсационное поражение от «Кремонезе» (1:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают, что шансы на успех команд абсолютно равны. Коэффициент на победу какой-то из команд равен 2.80.
Ничья котируется в 3.05.
Встречаются примерно равные команды, еще и дерби, поэтому поставим на ничью, которая не устроит ни одну из команд.
Также сделаем ставку на то, что команды порадуют болельщиков результативным футболом и забьют три мяча на двоих.