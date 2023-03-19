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    «Химки» могут отобрать очки у «Ростова»

    «Химки» — «Ростов». Прогноз (к. 2.19) и ставки на чемпионат России 19 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Ростов»
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    «Ростов» проиграл лишь один гостевой матч в текущем чемпионате России
    «Ростов» сыграет на выезде против «Химок» в 20-м туре чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 14:00 мск. «Химки» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Марта 2023 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 14:00 Ростов Ростов
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    «Химки»

    «Химки» находятся на предпоследнем месте по 19-ти сыгранных матчей, в которых набрали 13 очков.

    В прошлом туре подмосковный клуб едва не преподнес сенсацию. «Химки» были очень близки к тому, чтобы второй раз в сезоне отобрать очки у «Зенита» (2:3).

    Коэффициенты матча Химки — Ростов

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    Команда Спартака Гогниева отыгралась со счета 0:2, но на последних минутах все-таки позволила действующему чемпиону забить третий мяч.

    Календарь и таблица РПЛ

    Но в любом случае от «Химок» все равно никто не ожидал столь мощного сопротивления.

    Правда, в целом ситуация остается сложной. После нашумевшего увольнения Сергея Юрана (в августе прошлого года, если что) «Химок» до сих пор выиграли лишь один матч.

    В контексте предстоящей встречи с «Ростовом» также можно отметить, что «Химки» потерпели два поражения в пяти предыдущих матчах РПЛ на своем поле.

    «Ростов»

    «Ростов» тем временем по-прежнему находится на третьей строчке, набрав в 19-ти турах 38 очков.

    Донской клуб постепенно приходит в себя после не самого удачного возобновления сезона.

    Ранее на этой неделе «Ростов» одержал выездную победу над «Пари НН» (0:1) в рамках Кубка России. По словам Валерия Карпина, на этот раз его порадовал не только результат, но и игра его команды.

    Все прогнозы на РПЛ

    Примечательно, что за четыре дня до этого «Ростов» выиграл у «Пари НН» (2:1) на своем поле в матче РПЛ.

    Факт, который может расстроить поклонников «Химок»: «Ростов» проиграл лишь один гостевой матч в текущем чемпионате России.

    Прогноз и ставка

    На «Химки» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Ростова» — за 2.05.

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    В отличие от соперника, на «Химки» очень давит ситуация в таблице. «Ростов» может в оставшихся матчах может играть в свое удовольствие, тогда как подмосковному клубу грозит вылет в Первую лиги.

    Справятся ли «Химки» с давлением? В принципе, игра против «Зенита» показала, что у команды есть характер. Поэтому в данном случае ставку на победу фаворита сложно назвать оптимальной. Хозяева будут сражаться, в этом нет никаких сомнений.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.19.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.07. «Химкам» придется рисковать, другого выбора у них просто не остается.

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    «Химки» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. «Химки» могут отобрать очки у «Ростова»
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