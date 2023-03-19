«Химки»
«Химки» находятся на предпоследнем месте по 19-ти сыгранных матчей, в которых набрали 13 очков.
В прошлом туре подмосковный клуб едва не преподнес сенсацию. «Химки» были очень близки к тому, чтобы второй раз в сезоне отобрать очки у «Зенита» (2:3).
Коэффициенты матча Химки — Ростов
Команда Спартака Гогниева отыгралась со счета 0:2, но на последних минутах все-таки позволила действующему чемпиону забить третий мяч.
Но в любом случае от «Химок» все равно никто не ожидал столь мощного сопротивления.
Правда, в целом ситуация остается сложной. После нашумевшего увольнения Сергея Юрана (в августе прошлого года, если что) «Химок» до сих пор выиграли лишь один матч.
В контексте предстоящей встречи с «Ростовом» также можно отметить, что «Химки» потерпели два поражения в пяти предыдущих матчах РПЛ на своем поле.
«Ростов»
«Ростов» тем временем по-прежнему находится на третьей строчке, набрав в 19-ти турах 38 очков.
Донской клуб постепенно приходит в себя после не самого удачного возобновления сезона.
Ранее на этой неделе «Ростов» одержал выездную победу над «Пари НН» (0:1) в рамках Кубка России. По словам Валерия Карпина, на этот раз его порадовал не только результат, но и игра его команды.
Примечательно, что за четыре дня до этого «Ростов» выиграл у «Пари НН» (2:1) на своем поле в матче РПЛ.
Прогноз и ставка
На «Химки» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Ростова» — за 2.05.
В отличие от соперника, на «Химки» очень давит ситуация в таблице. «Ростов» может в оставшихся матчах может играть в свое удовольствие, тогда как подмосковному клубу грозит вылет в Первую лиги.
Справятся ли «Химки» с давлением? В принципе, игра против «Зенита» показала, что у команды есть характер. Поэтому в данном случае ставку на победу фаворита сложно назвать оптимальной. Хозяева будут сражаться, в этом нет никаких сомнений.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.19.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.07. «Химкам» придется рисковать, другого выбора у них просто не остается.