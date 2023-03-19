«Ростов» сыграет на выезде против «Химок» в 20-м туре чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 14:00 мск. «Химки» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

«Химки» находятся на предпоследнем месте по 19-ти сыгранных матчей, в которых набрали 13 очков.

В прошлом туре подмосковный клуб едва не преподнес сенсацию. «Химки» были очень близки к тому, чтобы второй раз в сезоне отобрать очки у «Зенита» (2:3).

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Команда Спартака Гогниева отыгралась со счета 0:2, но на последних минутах все-таки позволила действующему чемпиону забить третий мяч.

Календарь и таблица РПЛ

Но в любом случае от «Химок» все равно никто не ожидал столь мощного сопротивления.

Правда, в целом ситуация остается сложной. После нашумевшего увольнения Сергея Юрана (в августе прошлого года, если что) «Химок» до сих пор выиграли лишь один матч.

В контексте предстоящей встречи с «Ростовом» также можно отметить, что «Химки» потерпели два поражения в пяти предыдущих матчах РПЛ на своем поле.

«Ростов»

«Ростов» тем временем по-прежнему находится на третьей строчке, набрав в 19-ти турах 38 очков.

Донской клуб постепенно приходит в себя после не самого удачного возобновления сезона.

Ранее на этой неделе «Ростов» одержал выездную победу над «Пари НН» (0:1) в рамках Кубка России. По словам Валерия Карпина, на этот раз его порадовал не только результат, но и игра его команды.

Все прогнозы на РПЛ

Примечательно, что за четыре дня до этого «Ростов» выиграл у «Пари НН» (2:1) на своем поле в матче РПЛ.

Факт, который может расстроить поклонников «Химок»: «Ростов» проиграл лишь один гостевой матч в текущем чемпионате России.

Прогноз и ставка

На «Химки» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Ростова» — за 2.05.

В отличие от соперника, на «Химки» очень давит ситуация в таблице. «Ростов» может в оставшихся матчах может играть в свое удовольствие, тогда как подмосковному клубу грозит вылет в Первую лиги.

Справятся ли «Химки» с давлением? В принципе, игра против «Зенита» показала, что у команды есть характер. Поэтому в данном случае ставку на победу фаворита сложно назвать оптимальной. Хозяева будут сражаться, в этом нет никаких сомнений.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.19.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.07. «Химкам» придется рисковать, другого выбора у них просто не остается.