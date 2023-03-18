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    «Рубин» одержит победу в дерби Татарстана

    «КАМАЗ» — «Рубин». Ставки (к. 1.95) и прогноз на Первую лигу 18 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «КАМАЗ» — «Рубин»
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    «Рубин»
    В рамках 23-го тура российской Первой лиги «КАМАЗ» примет «Рубин». Встреча команд состоится 18 марта. Начало в 17:00 мск. «КАМАЗ» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 18 Марта 2023 года
    КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •  КамАЗ 17:00 Рубин Рубин
  • Казань
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    «КАМАЗ»

    Команда занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги, но еще имеет теоретические шансы на выход в плей-офф чемпионата. «КАМАЗ» отстает от необходимой 4-й строчки на 6 баллов.

    Челнинская команда проводит довольно ровный сезон. «КАМАЗ» проиграл всего 6 матчей из 22-х в нынешнем сезоне.

    В последних 5-и официальных матчах команда выиграла лишь один матч у «Кубани» (2:1), дважды сыграла вничью и столько же раз проиграла. За этот период команда забила 5 голов и 7 пропустила.

    Прогнозы на ФНЛ

    Стоит отметить, что «КАМАЗ» довольно неплохо действует на своем поле. Команда проиграла лишь 2 матча из 11-и в чемпионате. «КАМАЗ» забил большую часть голов именно в домашних матчах (16 из 27-и).

    В предстоящем матче команда встретится с одним из лидеров Первой лиги «Рубином», который набрал очень приличный ход.

    «Рубин»

    Казанская команда занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от 1-й строчки на 4 балла. «Рубин» является одним из главных кандидатов на повышение до Премьер-лиги.

    В нынешнем сезоне команда крайне редко проигрывает — всего 3 поражения в 22-х матчах чемпионата. «Рубин» также входит в число лучших команд по результативности (38 голов).

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    • У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 10 матчей. За этот период команда выиграла 7 раз и трижды сыграла вничью. В 10-и последних матчах «Рубин» забил 18 голов и 8 пропустил.

    «Рубин» и «КАМАЗ» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В рамках 7-го тура Первой лиги команды разошлись миром (1:1). В том матче челнинцам удалось спастись от поражения, сравняв счет на 94-й минуте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Рубин», коэффициент на победу которого равен 1.66. Успех «КАМАЗа» оценивается в 5.20, ничья — в 3.75.

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    'Рубин' проиграл лишь 2 гостевых матча в нынешнем сезоне. Команда находится в прекрасной форме и намерена укрепить свое турнирное положение.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Рубина» и тотал 1.5 больше за 1.95.

    Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Рубина» 1.5 больше за 1.82

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    «КАМАЗ» — «Рубин»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. «Рубин» одержит победу в дерби Татарстана
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