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    «Богемиан» на своей арене легко справится со «студентами»

    «Богемиан» — «ЮКД Дублин». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, чемпионат Ирландии, 17 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Богемиан» — «ЮКД Дублин»
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    «Богемиан»
    В пятницу, 17 марта, в шестом туре чемпионата Ирландии по футболу в рамках дублинского дерби «Богемиан» на своем стадионе примет «ЮКД Дублин». Начало поединка намечено на 22:45 по мск. «Богемиан» — «ЮКД Дублин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Ирландия. Высшая лига 17 Марта 2023 года
    Богемианс
  • Дублин
    •  Богемианс 22:45 UCD UCD
  • Ирландия. Высшая лига
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    «Богемиан»

    «Богемиан» в прошлом сезоне чемпионата Ирландии финишировал на шестой строке среди десяти участников, отстав от пятой позиции всего на три пункта.

    За 36 поединков минувшего первенства «цыгане» смогли победить в 12 матчах, десять игр они еще свели вничью и 14 встреч проиграли, забили 45 мячей, а пропустили на гол больше.

    В текущем же чемпионате после пяти туров столичный клуб идет во главе турнирной таблицы, выиграв четыре поединка при одном фиаско. Разница мячей — 9:4.

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    На прошлой неделе «Богемиан» в матче дерби в выездном поединке смог нанести поражение «Сант-Патриксу» со счетом 2:0, не пропустив при этом первый раз в сезоне.

    «ЮКД Дублин»

    «ЮКД Дублин» в прошлом сезоне смог избежать понижения в классе. Дублинцы завершили чемпионат на предпоследней строке и в матче плей-офф смогли обыграть «Уотерфорд» 1:0, сохранив тем самым прописку в элите.

    «Студенты» в минувшем чемпионате смогли выиграть всего лишь шесть встреч из 36 проведенных при 22 поражениях. Пропустили аж 67 мячей, а забить смогли только 28 голов.

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  • 11/03/2023

    • В текущем чемпионате коллектив с одним зачетным пунктом засел на дне турнирной таблицы, отставая уже от вышестоящей команды на три очка, пропустил уже 13 мячей при трех забитых.

    Сезон «ЮКД Дублин» начал с мировой, после чего четыре матча подряд проиграл. В прошлом туре он уступил на своей территории «Дроэде» со счетом 0:1.

    В минувшем чемпионате «Богемиан» выиграл три игры из четырех у «ЮКД Дублин» при одном мировом исходе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Богемиана» предлагают — 1.25.

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    На викторию «ЮКД Дублин» дают — 12.50, ничья оценена — в 5.80.

    «Богемиан» отлично выглядит на старте сезона и при своих зрителях вполне может обыграть аутсайдера крупно.

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    «Богемиан» — «ЮКД Дублин»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 17.03.2023. Прогнозы на футбол. «Богемиан» на своей арене легко справится со «студентами»
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