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    «МЮ» отведет душу в игре против «Саутгемптона»

    «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.02) и ставки на чемпионат Англии 12 марта 2023 года

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    «МЮ» потерпел лишь одно поражение и пропустил девять мячей в 12-ти домашних матчах АПЛ
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 марта, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Марта 2023 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 17:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в таблице АПЛ после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 49 очков.

    О чемпионских амбициях «МЮ», пожалуй, можно забыть до следующего сезона. Все-таки отставание от «Арсенала» составляет 14 очков.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Саутгемптон

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    Хотя еще на прошлой неделе эксперты активно рассуждали о шансах «МЮ» выиграть титул. Но после встречи с «Ливерпулем» стало очевидно — мечтать о чемпионстве пока рано.

    «МЮ» проиграл на «Энфилде» со счетом 0:7. И это был один из худших матчей в истории клуба, а не только в этом сезоне. «Ливерпуль» делал с командой Эрика тен Хага все, что хотел.

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    • Но у «МЮ» все равно надо отдать должное. После столько унизительного поражения «красные дьяволы» довольно быстро пришли в себя. В четверг они разгромили на своем поле «Бетис» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    «МЮ» потерпел лишь одно поражение и пропустил девять мячей в 12-ти домашних матчах АПЛ.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» тем временем находится на 19-й строчке, набрав в 25-ти матчах 21 очко.

    Ситуация непростая, но на данный момент повода для паники нет. Конкуренты «святых» находятся на расстоянии вытянутой руки.

    «Саутгемптон» выиграл два из трех предыдущих матчей.

    Главным событием стала гостевая победа над «Челси» (1:0) в середине прошлого месяца.

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    Вскоре после этого руководство клуба решило оставить Рубена Сельеса на посту исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона. Примечательно, что этот испанец когда-то работал в ярославском «Шиннике».

    На прошлой неделе «Саутгемптон» выиграл на своем поле у «Лестера» (1:0).

    В текущем сезоне «Саутгемтон» ни разу не играл вничью на выезде (четыре победы и девять поражений).

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу «Саутгемптона» — за 8.60.

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    После матча с «Ливерпуля» игроки «МЮ» будут предельно сконцентрированы до конца сезона. Здесь, как говорится, без вариантов. В этом плане «Саутгемптону» не повезло.

    Хозяева снова выйдут доказывать, что поражение на «Энфилде» — всего лишь досадное недоразумение.

    Ставка — победа «МЮ» + тотал больше 2,5 за 1.93.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «МЮ» в обоих таймах за 2.02.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. «МЮ» отведет душу в игре против «Саутгемптона»
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