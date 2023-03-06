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    «КАМАЗ» продолжит борьбу за попадание в плей-офф Первой лиги

    «КАМАЗ» — «Волга». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Первая лига, 6 марта 2023 года

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    «КАМАЗ»
    «КАМАЗ» сыграет на своем поле с «Волгой» в рамках 21-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 6 марта, начало — в 17:00 мск. «КАМАЗ» — «Волга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Марта 2023 года
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    «КАМАЗ»

    Команда проводит неплохой сезон, всерьез претендуя на выход в плей-офф за попадание в Премьер-лигу. «КАМАЗ» занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от 4-й строчки на 3 балла.

    Команда проводит сезон довольно ровно, проиграв всего 5 матчей из 20-и. «КАМАЗ» во всех аспектах игры находится чуть выше середине в чемпионате. Команда также неплохо играет на своем поле, проиграв всего 2 домашних матча из 10-и.

    Несмотря на это, в последних матчах дела у команды идут точно не лучшим образом. Из последних 5-и официальных встреч команда выиграла всего лишь одну у «Кубани» (2:1), трижды проиграла и один раз сыграла вничью.

    Прогнозы на ФНЛ

    В предстоящем матче команде также будет непросто, «Волга» имеет огромную мотивацию, ведь команда еще сохраняет шансы на сохранение прописки в Первой лиге.

    «Волга»

    Команда находится на предпоследнем 17-м месте в Первой лиге. «Волга» может вылететь из чемпионата, если не выдаст мощный отрезок во второй части сезона. Команда отстает от спасительной 14-й строчки на 5 баллов.

    Ульяновская «Волга», очевидно, провалила первую часть сезона. Команда выиграла всего 3 матча из 20-и при 11-и поражениях. Главная проблема «Волги» — крайне низкая результативность.

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    • Команда забила всего 15 голов в 20-и встречах — это худший показатель в лиге. Помимо низкой результативности, «Волга» еще и много пропускает — 29 мячей.

    Несмотря на это, в последних 5-и официальных матчах команда выиграла три раза и дважды проиграла. Были повержены — «Нефтехимик» (2:1), «Кубань» (1:0) и «Уфа» (2:1).

    В предстоящем матче «Волга» встретится с мощным соперником «КАМАЗом». Эти команды уже встречались между собой в первой половине чемпионата. В рамках 5-го тура Первой лиги «КАМАЗ» уверенно обыграл соперника (2:0) в Ульяновске, забив два безответных гола во второй половине встречи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «КАМАЗа» предлагают — 2.03.

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    На викторию «Волги» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.40.

    Обеим командам необходимо побеждать, чтобы решать свои турнирные задачи. Можно предположить, что в предстоящем матче «КАМАЗ» воспользуется преимуществом своего поля и сократит отставание от зоны плей-офф Первой лиги.

    Наш прогноз — Победа «КАМАЗа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 больше за 2.00.

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    «КАМАЗ» — «Волга»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 06.03.2023. Прогнозы на футбол. «КАМАЗ» продолжит борьбу за попадание в плей-офф Первой лиги
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