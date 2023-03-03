«Кривбасс» сыграет на своем поле с «Колосом» в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 3 марта, начало — в 14:00 мск. «Кривбасс» — «Колос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кривбасс»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает, словно на качелях. «Кривбасс» на текущий момент пребывает на 8 месте в турнирной таблице УПЛ, хотя стартовал ужасающе.

Криворожане имеют заметные сложности с реализацией. В 15 матчах команда Юрия Вернидуба забила всего лишь 11 мячей.

В своем предыдущем поединке «Кривбасс» сыграл вничью. В контрольной встрече с «Каспием» из Актау не было ни голов, ни победителя.

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В первом круге «Кривбасс» минимально уступил «Колосу». Впрочем, с того момента утекло много воды, и Вернидубу удалось наладить игру команды.

В атаке основной расчет будет сделан на Романа Дебелко. Фактурный форвард забил 4 мяча в чемпионате, и явно будет стремиться улучшить свои показатели.

«Колос»

Клуб из Ковалевки ушел зимовать на 6 позиции. Причем в 15 матчах команда выиграла и проиграла по 5 раз.

Вообще, команда Ярослава Вишняка способна дать бой любому сопернику. У того же «Динамо» ковалевцы отобрали 2 очка (0:0).

Вот только с результативностью у команды беда. В 15 матчах игроки «Колоса» забили всего 14 мячей.

Между тем, отставание от идущей на 5 месте «Александрии» составляет 5 очков. Так что «Колосу» нужно побеждать и подтягиваться выше.

«Колос» явно будет активно атаковать с первых минут поединка. Состав у команды крепкий, а опытные игроки способны дать результат.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Колоса» предлагают — 2.20.

На викторию «Кривбасса» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.10.

«Колос» более опытен в битвах на уровне УПЛ , к тому же криворожане в межсезонье потеряли креативного Назара Волошина.

Наш прогноз — Победа «Колоса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.