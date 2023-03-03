«Кривбасс»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает, словно на качелях. «Кривбасс» на текущий момент пребывает на 8 месте в турнирной таблице УПЛ, хотя стартовал ужасающе.
Криворожане имеют заметные сложности с реализацией. В 15 матчах команда Юрия Вернидуба забила всего лишь 11 мячей.
В своем предыдущем поединке «Кривбасс» сыграл вничью. В контрольной встрече с «Каспием» из Актау не было ни голов, ни победителя.
В первом круге «Кривбасс» минимально уступил «Колосу». Впрочем, с того момента утекло много воды, и Вернидубу удалось наладить игру команды.
В атаке основной расчет будет сделан на Романа Дебелко. Фактурный форвард забил 4 мяча в чемпионате, и явно будет стремиться улучшить свои показатели.
«Колос»
Клуб из Ковалевки ушел зимовать на 6 позиции. Причем в 15 матчах команда выиграла и проиграла по 5 раз.
Вообще, команда Ярослава Вишняка способна дать бой любому сопернику. У того же «Динамо» ковалевцы отобрали 2 очка (0:0).
Вот только с результативностью у команды беда. В 15 матчах игроки «Колоса» забили всего 14 мячей.
Между тем, отставание от идущей на 5 месте «Александрии» составляет 5 очков. Так что «Колосу» нужно побеждать и подтягиваться выше.
«Колос» явно будет активно атаковать с первых минут поединка. Состав у команды крепкий, а опытные игроки способны дать результат.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Колоса» предлагают — 2.20.
На викторию «Кривбасса» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.10.
«Колос»
Наш прогноз — Победа «Колоса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.