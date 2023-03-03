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    Команду Вернидуба ждет коллизия

    «Кривбасс» — «Колос». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, УПЛ, 3 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кривбасс» — «Колос»
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    Юрий Вернидуб
    «Кривбасс» сыграет на своем поле с «Колосом» в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 3 марта, начало — в 14:00 мск. «Кривбасс» — «Колос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 03 Марта 2023 года
    Kryvbas
  • Украина. Премьер-лига
    •  Kryvbas 14:00 Колос Колос
  • Ковалёвка
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    «Кривбасс»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает, словно на качелях. «Кривбасс» на текущий момент пребывает на 8 месте в турнирной таблице УПЛ, хотя стартовал ужасающе.

    Криворожане имеют заметные сложности с реализацией. В 15 матчах команда Юрия Вернидуба забила всего лишь 11 мячей.

    В своем предыдущем поединке «Кривбасс» сыграл вничью. В контрольной встрече с «Каспием» из Актау не было ни голов, ни победителя.

    Все прогнозы на футбол

    В первом круге «Кривбасс» минимально уступил «Колосу». Впрочем, с того момента утекло много воды, и Вернидубу удалось наладить игру команды.

    В атаке основной расчет будет сделан на Романа Дебелко. Фактурный форвард забил 4 мяча в чемпионате, и явно будет стремиться улучшить свои показатели.

    «Колос»

    Клуб из Ковалевки ушел зимовать на 6 позиции. Причем в 15 матчах команда выиграла и проиграла по 5 раз.

    Вообще, команда Ярослава Вишняка способна дать бой любому сопернику. У того же «Динамо» ковалевцы отобрали 2 очка (0:0).

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    • Вот только с результативностью у команды беда. В 15 матчах игроки «Колоса» забили всего 14 мячей.

    Между тем, отставание от идущей на 5 месте «Александрии» составляет 5 очков. Так что «Колосу» нужно побеждать и подтягиваться выше.

    «Колос» явно будет активно атаковать с первых минут поединка. Состав у команды крепкий, а опытные игроки способны дать результат.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Колоса» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Кривбасса» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.10.

    «Колос» более опытен в битвах на уровне УПЛ, к тому же криворожане в межсезонье потеряли креативного Назара Волошина.

    Наш прогноз — Победа «Колоса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.

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    «Кривбасс» — «Колос»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Прогнозы на футбол. Команду Вернидуба ждет коллизия
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