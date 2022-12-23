«Гент» на своём поле сыграет против «Стандард» в рамках 18-го тура чемпионата Бельгии. Матч состоится 23 декабря, начало — 22:30 (мск). «Гент» — «Стандард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Гент» находится лишь на 5 месте в своем чемпионате.

При этом «Гент» на 6 очков отстает от идущего вторым «Юниона». Да и оборона относительно надежна — 18 пропущенных мячей.

А вот атака команды смотрится относительно монолитно. В 17 матчах забито 32 мяча, но только проигрывает «Гент» частенько — 5 матчей.

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Коллектив выиграл семь последних игр во всех турнирах и не уступает в 10 последних матчах — с такой формой он явный фаворит поединка.

«Стандард»

Нынешний сезон для этой команды складывается непросто. «Стандард» скромно борется за выход в еврокубки.

На текущий момент команда находится лишь на 7 месте в таблице своего чемпионата. Причем отставание от 4 позиции составляет 8 очков.

«Стандард» в своем последнем контрольном матче выглядел ужасно. В Кубке Бельгии он потерпел разгром от «Антверпена» (0:4) на выезде.

Коллектив проиграл четыре последних матча и не выигрывает уже шесть поединков (пять поражений), поэтому ему будет сложно не потерять очки.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично называют фаворитом «Гент» — 1,63, успех «Стандарда» оценивается в 5,10, ничья — в 4,10.

В последних трех из четырех матчей гости не забивали голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Стандард» не забьет за 2,44.

Еще один вариант ставки — «Гент» победит и не пропустит за 2,80. Победная форма хозяев поля и вышеуказанная статистика гостей без голов сулит неплохие перспективы такому сценарию.