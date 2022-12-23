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    Продолжит ли «Гент» победную серию?

    «Гент» — «Стандард». Прогноз, ставка (к. 2.44) на футбол, чемпионат Бельгии, 23 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гент» — «Стандард»
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    «Гент» — явный фаворит матча
    «Гент» на своём поле сыграет против «Стандард» в рамках 18-го тура чемпионата Бельгии. Матч состоится 23 декабря, начало — 22:30 (мск). «Гент» — «Стандард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 23 Декабря 2022 года
    Гент
  • Бельгия. Про Лига
    •  Гент 22:30 Стандард Стандард
  • Льеж
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    «Гент»

    Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Гент» находится лишь на 5 месте в своем чемпионате.

    При этом «Гент» на 6 очков отстает от идущего вторым «Юниона». Да и оборона относительно надежна — 18 пропущенных мячей.

    А вот атака команды смотрится относительно монолитно. В 17 матчах забито 32 мяча, но только проигрывает «Гент» частенько — 5 матчей.

    Все прогнозы на футбол

    Коллектив выиграл семь последних игр во всех турнирах и не уступает в 10 последних матчах — с такой формой он явный фаворит поединка.

    «Стандард»

    Нынешний сезон для этой команды складывается непросто. «Стандард» скромно борется за выход в еврокубки.

    На текущий момент команда находится лишь на 7 месте в таблице своего чемпионата. Причем отставание от 4 позиции составляет 8 очков.

  • Тактические тренды ЧМ-2022. Постоянный контроль мяча — далеко не всегда путь к успеху
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  • Вчера

    • «Стандард» в своем последнем контрольном матче выглядел ужасно. В Кубке Бельгии он потерпел разгром от «Антверпена» (0:4) на выезде.

    Коллектив проиграл четыре последних матча и не выигрывает уже шесть поединков (пять поражений), поэтому ему будет сложно не потерять очки.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично называют фаворитом «Гент» — 1,63, успех «Стандарда» оценивается в 5,10, ничья — в 4,10.

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    В последних трех из четырех матчей гости не забивали голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Стандард» не забьет за 2,44.

    Еще один вариант ставки — «Гент» победит и не пропустит за 2,80. Победная форма хозяев поля и вышеуказанная статистика гостей без голов сулит неплохие перспективы такому сценарию.

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    «Гент» — «Стандард»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 23.12.2022. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Гент» победную серию?
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